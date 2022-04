Flere danske elever: Mødre raser

- Hellere sætte de unges trivsel på spil end at indrømme en forfejlet udlændingepolitik og gøre noget ved problemerne..

- Det er rystende.

Sådan skriver Allan I. i en af de 242 kommentarer, der er skrevet på Mette Thiesen fra Nye Borgerliges Facebook-profil om de regler for fordeling af gymnasieelever, der fra næste år vil betyde, at en del elever ikke må gå det gymnasium, der ligger nærmest.

For mange ikke-vestlige

Flere og flere gymnasier i Aarhus- og Københavns-området med en høj andel elever af ikke-vestlig herkomst er i dag presset af manglende søgning fra elever med dansk herkomst.

Og det mener et flertal i folketinget er med til at skabe parallelsamfund og gøre det vanskeligere at sikre dannelseselementet i de gymnasiale uddannelser. De vil derfor derfor blande eleverne efter forældreindkomst.

Hver skoles kapacitet skal efter planen opdeltesi tre, som hver især er reserveret til hver sin indkomstgruppe. Alle ansøgere inddeles så i tre forskellige indkomstgrupper baseret på deres forældres gennemsnitlige indkomst.

Børn og forældre skal selv bestemme

Inger-Lise W. er heller ikke glad for de nye regler:

- Selvfølgelig skal børn og forældre selv vælge gymnasium, alt andet er utopi, skriver hun (med 242 likes), og på Borgerforslag.dk har mere end 29.000 danskere med NemID skrevet under på en protest mod de nye regler:

- Det vil sige, at elever kan risikere at skulle tage afsted hver morgen til et gymnasie langt væk, som de ikke selv har valgt.

Hvad får man ud af tvang

- Hvis man gerne vil blande elever, må det kunne gøres på en anden måde. At lave x antal pladser til elever længere væk fra, som frivilligt og gerne vil gå der.

- Hvad tror man, at man får ud af at tvinge elever til en plads - de slet ikke har ønsket og ovenikøbet med stor rejsetid, skriver Christel T, der er en af de 'rasende mødre', der står bag forslaget, som du kan støtte her.