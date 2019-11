Førtidspensionist tør ikke sige nej: Han får den sex han vil have

Jeg elsker ham, men fordi jeg ikke har mine egne penge, er jeg bange for, hvad der sker, hvis jeg ikke giver ham, det han har brug for, lyder det fra en førtidspensionist, der bor sammen med en mand, der ikke er førtidspensionist

- Og folk undrer sig over at flere og flere bor alene ...

- Ja hvorfor mon ...

Giver nul mening

- Du bliver 'straffet' for at bo med andre.

- Og selv om du bor sammen med en ven/veninde, men IKKE er i forhold med dem, så skal du stadig straffes, hvis de ryger på kontanthjælp og du tjener godt ... giver nul mening.

Sådan skriver nationen!'s Jes A. i en af de mere end 1200 kommentarer, der er skrevet om 'gensidig forsørgerpligt' og borgerforslaget om at afskaffe den. Og Bent er ikke den eneste, der peger på, at reglen betyder, at kærester 'bliver straffet', hvis de bor sammen.

Straffet for at bo med en førtidspensionist

- Jeg tjener 25.000 om måneden før skat og hvis jeg tjener mere, bliver min kone modregnet tilsvarende i sin førtidspension.

- Man bliver straffet, hvis man er to, der flytter sammen, skriver Bent L., og 'Så siger vi det' spørger:

- Hvem vil flytte sammen med en på førtidspension eller anden ydelse, hvis man straffes økonomisk.

Og nationen! har fået flere henvendelser fra folk, der lever med det økonomiske pres. Og som spørger sig selv, om de er gode nok som kærester:

Kan ikke bare købe tøj og andre fornødenheder

- Jeg føler mig undertrykt af lovgivningen om modregning i førtidspension. Og hvis det er totalt umuligt at afskaffe den, så bør der i det mindste indføres en rimelig beløbsgrænse for, hvornår der skal ske modregning.

- Jeg kan jo ikke bare suse ud og købe tøj og andre fornødenheder, som ægtefolk kan.

- Jeg har jo ikke råderet over min kærestes bankkonto og ingen medbestemmelse over hans indtægt.

Hans gode hjerte

- Så det er altså op til hans gode hjerte, om han vil forsørge mig, skriver VB, der har sendt dette regnestykke med:

- Så hvad skal jeg vælge: at være samlevende med kæresten i hus og modtage 12.000 kr. eller bo alene i lejlighed og modtage kr. 18.000 og 2000 kr. i boligstøtte (kr. 20.000).

En anden kvinde har læst denne artikel om at være ramt af gensidig forsørgerpligt - og hun oplever, at hendes kæreste kan kræve mere af hende, fordi hun ikke har penge nok til at betale halvdelen af udgifterne, fordi hun bliver trukker 3500 pr. måned:

- Det er altså uværdigt på en eller anden måde. Og jeg ved godt, at vi - eller jeg - selv har valgt det.

Føler jeg skal gøre mere for ham - også sex

- Men fordi loven tvinger mig til at være afhængig af ham, så føler jeg, at jeg skal gøre mere for ham.

- Det handler også om sex, og jeg tør fx ikke sige nej til til ham - for næste dag skal jeg jo bede ham om penge, hvis der er noget, jeg gerne vil bruge penge på.

- Jeg elsker ham, men fordi jeg ikke har mine egne penge, er jeg bange for, hvad der sker, hvis jeg ikke giver ham det, han har brug for.

- Og det er bare, fordi jeg er førtidspensionist, lyder det fra kvinden, der vil være helt anonym, men hvad tænker du?