Folketinget beklager: Tusindvis af fejl

Der er 37.000 danskere, der har støttet 23-årige Michaelas borgerforslag om at bevare Store Bededag OG straffe politikerne med en lønnedgang. Men tallet ku' have været en del højere

- Folketingets Oplysning, og Folketingets Administration har siden i går kl. 15 modtaget ca. 35 skriftlige og telefoniske henvendelser fra borgere omkring problemer med at støtte borgerforslag.

- Vores it-leverandør har oplyst, at der de sidste 6 timer (fra 08.00 til 14.00) har været 3130 fejl på borgerforslag.dk, hvor man ikke har kunnet støtte et borgerforslag.

Der bliver arbejdet på en løsning

Sådan skriver Folketinget Lovsekretariat, der står for driften af Borgerforslag.dk, nu til nationen! om de mange mange danskere, der har klikket forgæves, når de ville støtte et regerings-kritisk borgerforslag om Store Bededag og politikernes løn.

Vil ramme dem hvor det gør mest ondt

- Det er ikke ud fra tallet muligt at sige, hvor mange personer der har været berørt, men alene antallet af fejl.

- En person kan have fået fejlen flere gange. Andre kan have fået fejlen og efterfølgende kunne støtte et forslag, uddyber Folketinget over for nationen!

Mange vrede læsere: Er det sabotage?

På borgerforslag.dk gik man tirsdag middag ud med en drifts-besked og beklagede 'ulejligheden'. Man forklarer også, at det er ustabilitet i forbindelse med login via NemLog-in, der kan give problemer. Og der bliver arbejdet på at løse problemet.

Men nationen! har fået mail og telefonopkald fra mindst 20 vrede danskere. Og Ekstra Bladets Facebook-profil er også fyldt med kommentarer fra danskere, der er mødt med 'error':

Får stadig samme svar: Error

En af de danskere, der gerne ville have støttet forslaget. er Kenni N. Han sendte et screenshot med tekst klokken 15.02 tirsdag eftermiddag:

- Kan se, at stemmerne ikke stiger så hurtigt mere.

- Jeg får stadig samme svar, når man vil underskrive det, skriver Kenni, men hvad siger du?

Kenni fik den her besked, da han ville støtte er forslag om at bevare Store Bededag - og skære 10 procent af politikernes løn.

Griner de ad danskerne?