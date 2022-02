Gratis arbejds-brobizz: MF'ere siger ja tak

- Jeg kan oplyse, at for nærværende er det 119 folketingsmedlemmer, som har brobizz.

Sådan skriver Folketingets presseansvarlige til nationen! om den mulighed de folkevalgte på Christiansborg har givet sig selv for at få udleveret en brobizz til arbejdsbrug:

Fra www.ft.dk

Svaret er ja

nationen! stillede spørgsmålet om MF'erne brug af brobizz, efter at Claus G - der er en af de nu 59.000 danskere, der støtter borgerforslaget om gratis storebæltsbro - havde bedt om at vi skaffede svar på spørgsmålet:

- Kører folketingspolitikere gratis over Storebæltsbroen i deres private biler?.

Og svaret er altså ja, men kun i det omfang at kørslen er i forbindelse med deres politiske arbejde.

Ikke overblik over brug af gratis brobizz

nationen! har også spurgt om Folketinget har overblik over, hvor mange ture de 119 folketingsmedlemmer så har kørt frem og tilbage over Storebælt i 2021 - og evt også andre år - men det har Folketingets administration ikke umiddelbart overblik over, og skriver at det vil kræve et større gravearbejde at finde frem til, men hvad tænker du?