Gratis bro: Her er prisen

Det koster en halv milliard om året at vedligeholde Storebæltsbroen. Færgerne mellem Sjælland og Jylland skal have tilskud på 400 millioner hvert år. Og så er der stadig en gæld i broen.

- Det tror da fan', når de har gjort det til en pengemaskine.

Sådan skriver Eskild O. i en kommentar på Berlingskes Facebook-profil om et regnestykke fra Transportministeriet, der viser, hvad det vil koste, hvis det bliver gratis at køre over Storebæltsbroen.

I engangsomkostninger vil det nemlig koste 28,9 milliarder kroner. 19,1 milliarder kroner er gæld, der er i selskabet Storebælt A/S. Og 9,8 milliarder kroner er de overskud, som Storebælt A/S er forpligtet til at betale til staten.

Sjov beregningsform

Dertil kommer de årlige udgifter på cirka 500 millioner til vedligeholdelse og små 400 millioner kroner i yderligere tilskud til de færgeruter, der modtager støtte fra broen. Men Eskild er ikke den eneste, der synes regnestykker viser, at staten bruger broen som pengemaskine:

- Det er en lidt sjov beregningsform.

- Alt det med gæld og fremtidig udbytte er vel ikke denne beregning vedkommende.

- At skiftende regeringer har trukket penge ud af broen betyder blot de har misbrugt bilisterne til at finansiere andre opgaver.

Burde kun finansiere vedligehold

- Kan det være rigtigt at en tillægsskat på transport mellem landsdele skal finansiere andet end broen vedligehold, skriver Søren R., og Henning T. synes regnestykket burde indeholde de gevinster mere trafik mellem landsdelene kan give:

- Meningen med broen og alle andre veje er at de skal generere et samfundsmæssigt overskud.

- Trafikstyrelsen har beregnet at broen kommer til at bidrage med 380 milliarder de første 50 år.

- Hvis broen gøres gratis vil bidraget stige. Det er DENNE stigning der skal med i beregningen, skriver Henning, men hvad tænker du?