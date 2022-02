Gratis Storebæltsbro: Vi stemmer ja

Borgerforslaget om gratis storebæltsbro har nu 20.000 støtter - når det rammer 50.000, skal det til afstemning i Folketinget, og Nye Borgerlige skriver til nationen!, at de vil stemme ja

- Det ser fint ud, det borgerforslag.

- Det stemmer vi selvfølgelig for, når det kommer i salen.

Turismen vil få et løft

Sådan skriver Nye Borgerliges indenrigs-, kommunal- og transportordfører, Mette Thiesen, til nationen! om det borgerforslag om gratis passage på Storebælt, som Bent T. fra Hanstholm Camping på kort tid har fået 20.000 støtter til.

Hvis borgerforslaget opnår støtte fra 50.000 danskere inden 28. juli, så er politikerne nemlig tvunget til at stemme ja eller nej til gratis bro i Folketingssalen. Og med den fart, støtter vælter ind, så er Bent ret sikker på, at de kommer til at ske ret hurtigt:

- Det danske samfund vil få en dynamik og en gevinst af forslaget, som vil være til gavn for os alle, uanset om vi kører i bil, tog eller anden offentlig transport.

- Samlet set bliver vi rigere. Og turismen vil få et løft.

Sjælland skal ikke snydes for tyskere

- I dag holder de fleste tyske turister, der gæster Danmark, ferie ved Vestkysten. Og jeg har selv en turistvirksomhed, der ligger ved vestkysten i Jylland, og som nyder godt af det.

- Men hvorfor skal turistvirksomhederne på Sjælland ikke også have glæde af dette?

- Og hvorfor skal svenske turister ikke kunne holde ferie på samme vilkår i Jylland som på Sjælland, skriver Bent T. i borgerforslaget, som han håber bliver vedtaget og gennemført, så broen kan bliver gratis allerede fra 1/7-2022.