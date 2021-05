Gruppepres: Forældre græd da sønnen sku' omskæres

I morgen skal folketinget stemme om en aldersgrænse for omskæring. Niels V. har været børnelæge i mange år, og han har et godt råd til politikerne.

- Som ung læge blev jeg adskillige gange pålagt at overvære rituelle omskæringer af nyfødte drengebørn.

- Jeg hørte børnenes skrig, men jeg så også angsten og tårerne i forældrenes øjne, da de skulle overlade deres barn til dette indgreb.

De var selvfølgelig i tvivl

- De var naturligvis i tvivl, om det var det rigtige at gøre, ligesom stadig flere jødiske og muslimske unge forældre er det idag.

- Deres beslutning bliver imidlertid påvirket af et massivt gruppepres af mange hundrede års tradition, af deres familie og af deres religiøse ledere.

Har tænkt på det i 50 år

Sådan indleder Niels V. - der har haft en lang karriere som børnelæge - et brev til nationen! om omskæring og religionsfrihed. Et emne, der har rumsteret i hans hjerne i 50 år, og som i morgen er på dagsordenen, når Folketinget skal stemme om et borgerforslag om at sætte en aldersgrænse på 18 år.

Politikerne har været lang tid om at få sat Borgerforslaget på dagsordenen - men NIels V vil gerne give dem et godt råd, inden der skal stemmes. Hans brev fortsætter derfor således:

Religiøst gruppepres

- Et forbud mod omskæring af drenge før 18-års alderen vil gøre en beslutning om at afstå herfra uendelig meget lettere for disse unge familier.

- Vi har før lavet lovgivning for at beskytte mod religiøst gruppepres, f.eks. burkaloven.

- Her var der tale om beskyttelse af voksne, myndige kvinder mod et lille beklædningsstykke, som kunne tages af og på og ikke efterlod sig ar.

Omskæring er det modsatte af religionsfrihed

- Omskæring er et totalt irreversibelt indgreb, som rammer helt forsvarsløse små børn, som resten af deres liv hver dag kan se og føle på sig selv, at de er knyttet til en bestemt religiøs opfattelse.

- Det er netop det modsatte af den religionsfrihed, som fortalere for at tillade omskæring af små drenge påberåber sig, skriver Niels V, men hvad tænker du?