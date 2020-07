Helena smiler ikke mere

Hvorfor er et brækket ben gratis at behandle, mens en brækket tand kan koste borgerne dyrt? Det spørgsmål er der mange, der ikke kan svare på, og Folketinget skal derfor stemme om 'skattebetalt tandlæge'

- Jeg sidder som sagsbehandler i en kommune ift behandling af ansøgninger om hjælp til tandbehandling.

- Der bliver brugt rigtig mange ressourcer på dette arbejdsområde.

- Bla. fordi ansøgningerne er mangelfulde.

Forhaler og udøver chikane

Sådan skriver Susanne D i en af de mere end 800 kommentarer, der er skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om det borgerforslag om skattebetalt tandlæge, der er på vej til afstemning i Folketinget.

Mere end 13.000 læsere har deltaget i en afstemning om det logiske i, at et brækket ben bliver behandlet for skattekroner - mens en brækket tand skal betales af borgerne selv. Og rigtig mange mener, at de støtte muligheder, der er, er meget besværlige.

Hver dag er en kamp

Og i en mail til nationen! fortæller Jens J - der er gift med Helena, der har fire tænder tilbage - hvor bøvlet det er at komme igennem med en ansøgning om hjælp til tandlægeregningen:

- Helena har en autoimmun sygdom, Bechets syndrom, og vi har siden august 2018 kæmpet mod kommunen omkring hendes tandbehandling.

- Kommunen forhaler, udfører chikane og 'glemmer' at bruge den dokumentation, vi har sendt ind, så i marts 2020 følte vi os nødsaget til at få hjælp af en privat socialrådgiver.

- Det koster mange penge. Foreløbig cirka 16.000 kr.

- Helena har 4 tænder tilbage og hver dag er en kamp med smerter, blodforgiftning og et socialt liv, der ligger i ruiner.

Der er ikke noget at smile af

- Det er umuligt at smile, skriver Jens, der tjener cirka 350.000 pr år, mens Helena har cirka 140.000 som kontanthjælpsmodtager i ressourceforløb.

Da kommunen sagde nej til at betale Helenas tandregning første gang, var prisen på 25.000 - men jo længere tiden går, jo værre bliver tænderne, så nu er prisen oppe på 100.000 kr.

Kommunen har tilbudt at lægge de 75.000 kr ud, som så skal afdrages, men det er ikke en løsning, Jens og Helena kan bruge til noget, sådan som deres økonomi ser ud med hjemmeboende børn.

- Vi har set forslaget om skattebetalt tandlæge, og synes at vores historie er god til at understøtte det, lyder det fra Jens.

7,9 milliarder - og 4,25 mio skattebetalere

Sundhedsministeriet regnede i 2018 på, hvad det ville koste at fjerne alt brugerbetaling på tandlægebehandling. Og selvom den slags regnestykker er forbundet med usikkerhed og skal fortolkes varsomt, lød svaret, at prisen ville løbe op i 7,9 milliarder kroner.

Der er cirka 4,25 millioner voksne danskere, og hvis de betalte 155 kr. ekstra i skat pr måned, ville det dække udgiften.