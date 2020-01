Helene kan ikke glemme de to penis-dødsfald

Et stort flertal af danskerne ønsker at forbyde religiøs omskæring, men politikerne er ikke meget for at indføre et forbud. Og derfor vil Helene B gerne have en mere åben debat.

- Folketinget har jo ikke fundet tid til at gennemføre behandlingen af det godkendte borgerforslag, der forpligter til at spørgsmålet om en aldersgrænse behandles i folketinget.

- Derimod har man pålagt STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed), at producere et nyt notat vedr. såkaldt ikke-medicinsk drengeomskæring.

Mere poltiisk end fagligt

- Aktuelt foreligger et høringsudkast af notatet, som jeg mener er mere politisk end lægefagligt.

- Jeg mener offentligheden skal informeres om nogle - efter min mening - problematiske forhold i notatet.

- Det drejer sig især omend ikke udelukkende om manglende smertelindring og dødsfald.

Smerter og dødsfald

Sådan indleder Helene B et brev til nationen! om den i hendes øjne skandaløse måde, de danske myndigheder og politikere håndterer borgerforslaget og borgerønsket om at indføre et forbud mod religiøs eller rituel omskæring på drenge under 18 år.

Stort flertal for lov mod drengeomskæring blandt alle partiers vælgere

Helene hæfter sig især ved at politikerne har bestilt et notat, der skal bruges til at argumentere imod et forbud. Helene mener, at notatet har især to mangler – det forholder sig ikke til eksperternes viden om smerterne ved omskæring – og det fortæller ikke at der kan ske dødsfald, selv hvis omskæringen bliver foretaget af en læge.

Fra notatet, der er i høring lige nu.

Hendes brev - som Styrelsen for Patientsikkerhed kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Problemet smertelindring

- DASAIM, som er eksperterne indenfor anæstesiologi dvs. at bedøve patienter, har allerede tidligere udtalt, at det eneste der kan anbefales som sufficient smertelinding er GA - altså general anæstesi dvs. fuldbedøvelse.

- DASAIM skriver klart, at hvis dette undlades lever man ikke op til god faglig standard.

- I det seneste notat fra STPS har man så valgt at overhøre eksperterne, og lægger i stedet op til, at den enkelte læge, der skal være til stede ved den rituelle omskæring selv kan vurdere hvilken bedøvelse der skal anvendes.

- Dette på trods af at STPS selv erkender på skrift, at det kun er GA, der er effektiv.

- De øvrige lokale metoder vil ikke kunne fjerne smerterne fuldt ud.

- Så det vi altså har sort på hvidt er en såkaldt 'styrelse', der skal varetage patientsikkerheden, som skriver, at de godt ved at børnene ikke bliver fuldt ud smertedækkede. men at det egentlig er vigtigere at de religiøse samfund kan gennemføre deres ritual.



Problemet dødsfald

- Som noget nyt i det seneste notat erkender man, at drengeomskæring er koblet til dødsfald. Antallet synes godt nok markant underestimeret i notatet.

- Men man har dog ikke kunnet undgå at omtale, at der er børn, der dør af dette religiøse ritual også her i Skandinavien og i Vesten - inkl. i senere tid.

- Det man ikke har omtalt er, at de dødsfald, der er kommet til offentlighedens vidende her i Skandinavien er sket via lægeudført omskæring.

- Man konkluderer altså at bare en læge er til stede så kan ritualet udføres patientsikkert, men dette modsiges jo af fakta eftersom det er ved lægeudførte omskæringer, at børn er døde -inkl. nærdødsfald der fører til indlæggelse på intensiv - inkl. meget alvorlige skader.



Den halv-brændte penis

- For ikke så lang tid siden fik en baby brændt sin penis i stykker ved en lægeudført omskæring i Sverige.

Helenes liste over penis-skader Helene B skriver: Det STPS - så vidt jeg kan se - glemmer at nævne i notatet er, at de dødsfald, som vi også har set her i Skandinavien ved rituel drengeomskæring skete efter lægeudført omskæring.

Hvoran kan man konkludere, at rituel drengeomskæring udført helt ned til babystadiet sagtens kan gøres ’patientsikkert’, når fakta taler imod det?



Svensk dødsfald, lægeudført omskæring: Omskuren dog av bedovinng



Norsk dødsfald, lægeudført omskæring:

https://www.avisen.dk/nyfoedt-dreng-doed-efter-omskaering_167293.aspx



Svensk baby mister måske sin penis, lægeudført omskæring:

https://www.expressen.se/nyheter/hibas-son-skulle-omskaras-blev-svart-brand-av-kirurg/



I Danmark er der sket en række nærdødsfald, hvor det er mere held end forstand, at barnet overlevede.

Der har også været lægeudførte omskærelser blandt disse:



Nærdødsfald, Danmark, lægeudført:

https://www.bt.dk/danmark/laege-omskaering-gik-helt-galt-i-nordvest-baby-i-koma



Der er også sket dødsfald i England:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/dec/17/male-circumcision-baby-goodluck



Dødsfald efter jødisk omskærelse, England:

https://ekstrabladet.dk/112/article4383606.ece



Italien:

https://ekstrabladet.dk/nationen/1849/omskaering-gik-helt-galt-baby-bloedte-ihjel/7569578



Alt det her er givet kun et lille udsnit af det reelle antal dødsfalldog alvorlige skader.

Det tager kun kort tid at google sig til, at der er langt flere dødsfald og alvorlige skader end de tilfælde STPS-notatet vil erkende. Vis mere Luk

- Det beskrives at babyen skreg under hele seancen, men lægen der var fra mellemøsten såvidt forstås reagerede ikke.

- Det er desværre alt for almindeligt at børnene har smerter under ritualet, og derfor fandt lægen givet ikke barnets gråd usædvanlig.

- Et af dødsfaldene skete efter at en læge, der ikke var specialist bedøvede et barn som døde af en overdosis heraf.

- Alligevel stilles der i notatet ingen specifikke krav til at de læger der skal deltage skal være specialister, og man holder også fast ved at en religiøs kvaksalver uden sundhedsfaglig autorisation kan få uddelegeret proceduren.

- Jeg tænker, at med mindre alt dette afdækkes i pressen, så vil der intet nyt ske, og der vil fortsat ske skader på børnene af både fysisk art, men også traumatisk iht. at det er en smerteintensitet, der kræver fuld bedøvelse, skriver Helene, der har bedt nationen! om at få Styrelsen for Patientsikkerheds svar på:

1. Hvordan de kan skrive, at ’såfremt indgrebet foretages under professionelle forhold, hvor det er forbeholdt læger at sikre patientsikre rammer, kan omskæring på ikke-medicinsk indikation ske patientsikkert’, når der er sket dødsfald i både Norge og Sverige?

2. Hvad de tænker i om de 35 komplikationer, der er indberettet i 2018 – ud af 3569 operationer? Det er en ud af 100.

Vi ser frem til svarene

Men det vil styrelsen ikke svare på for nuværende:

- Vi er aktuelt i gang med en høring over notatet.

- Vi ser frem til at modtage høringssvar fra relevante parter og vil herefter samle de forskellige input og vurdere i hvilket omfang høringssvarene giver anledning til ændringer i notatet, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, men hvad tænker du?