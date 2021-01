Her siger hver tredje nej til vaccine

- Det er valgfrit at lade sig vaccinere.

- Men.

- Der kan jo være virksomheder, der allerede har indført vaccinekrav, og der kan man så ikke søge arbejde.

Ingen planer om tvang

Sådan siger Tomas Björck, arbejdsretschef hos SKR, den svenske forening for kommuner og regioner, til avisen Sydsvenskan, der i går kunne fortælle, at hver tredje ansatte på plejehjemme i Skåne, har sagt nej tak til at blive vaccineret mod corona:

- Indtil videre har kun 60-65 procent af personalet vaccineret sig, da tilbuddet kom toæ deres arbejdsplads.

- Men der er ingen planer - hverken i Region Skåne eller kommunerne - om, at kræve at plejepersonalet bliver vaccineret, skriver avisen.

Det bør være et personligt valg

I sidste uge kom det frem, at Sundheds- og Ældreministeriet er på vej med et nyt vaccinepas, der kan bruges som dokumentation, men Chelina H har stillet et borgerforslag om netop at forbyde vaccinekrav på bl.a. arbejdspladser - et forslag der har fået næsten 20.000 støtter:

- Det er bekymrende at arrangører, spillesteder, skoler, institutioner, foreninger, arbejdsgivere med flere ønsker at kræve et godkendt vaccinepas.

- Det vil uden tvivl have den effekt at de som ikke ønsker at modtage vacciner bliver dårligere stillet i samfundet.

- Vaccinering bør være et personligt valg og bør ikke give ekstra fordele i samfundet.

Et nej har konsekvenser

- Derfor skal det forbydes ved lov at stille krav om vaccinestatus, for alle danske virksomheder, private og offentlige, således at man ikke er ringere stillet hvis man ikke ønsker at lade sig vaccinere, skriver Chelina, der i går deltog i TV2s 'Go'aften live'.

En udsendelse, der har fået mere end 2900 kommentarer på Tv Nyhedernes Facebook. Bl.a denne fra Susanne M:

- Hun tager et valg... det valg har konsekvenser.

- Hvis hun siger nej til vaccination siger hun også nej til de døre en vaccination åbner.

- Længere er den ikke, skriver Susanne, men hvad siger du?