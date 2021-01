Hold kæft en arrogant kommentar

- Det var da en blæst kommentar, der vidner om en højrøvet arrogance og middelmådig almen begavelse.

Sidder lunt og godt

- Der er da mange, både dygtige og velforberedte mennesker, der frygter eksamen, alene fordi det hele står og falder med, hvor heldige man er med sit spørgsmål, censor, og om man kommer rigtigt i gang.

- Men det kommer vel af at sidde lunt og godt i en offentligt betalt stilling.

Flere end 800 kommentarer - og 35.000 støtter

Sådan skriver Johnny P. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil - en af de 800, der skrevet om en gruppe gymnasieelever fra 3.w på Frederiksberg Gymnasium, der med Rosa Amalie i spidsen har stillet et borgerforslag om at den kommende studentereksamen skal ændres.

Vildt populær: Tusind tak

Borgerforslaget - som går ud på, at de studerende pga. corona og den omfattende brug af online-undervisning skal have færre eksamener i år - har fået massiv støtte meget hurtigt. Mere end 35.000 danskere med NemID har på cirka to døgn skrevet under, så chancen for, at det rammer de krævede 50.000 støtter, der skal til, for at Folketinget skal stemme om det, er ret stor.

Eksamen er en fest for de velforberedte

Men hvis politikerne skal stemme, kan man nok regne med, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt stemmer nej. Han har nemlig også deltaget i debatten på Ekstra Bladets Facebook med kommentaren:

- 'Eksamen - en festdag for den velforberedte..!'.

En kommentar, der altså har fået Johnny til at kalde ham arrogant og højrøvet. Og den vurdering er Anette W. enig i:

Kæft en arrogant kommentar

- Hold kæft, hvor en arrogant kommentar, skriver hun, og Oskar N. synes ikke, DF'eren forholder sig til de virkeligheden på ungdomsuddannelserne:

- Du ved ikke, hvad du taler om.

- Absurd tanke ikke at lytte til ungdommen og ikke forholde sig til, at de har har haft virtuel undervisning i noget, der ligner et halvt år.

- Og ja, det har konsekvenser for læring, også selvom intentionerne er gode fra både eleverne og lærernes side.

- Men det forholder du dig jo slet ikke til, for det ville jo kræve en smule indsigt, skriver Oskar.

Hvad tænker du? Og hvad tror du, DF vil stemme, hvis Borgerforslaget får de krævede 50.000 støtter?

Du kan læse forslaget fra Rosa, Yrsa, Bintou, Salma, Ajshe, Sofie og Hamza her, og hvis du har NemID, kan du også støtte det.