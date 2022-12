Jakobs Bededagsbombe: Store Flyttedag?

Jakob O. kommer regeringen i møde og foreslår at Store Bededag bliver flyttet til efteråret. Og at datoen bliver fast, så vi får fem fridage og to arbejdsdage i løbet af syv år

- I stedet for helt at fjerne St. Bededag, foreslås det hermed som et kompromis at flytte St. Bededag til d. 18. oktober.

- Det er en fast dato således, at den i to ud af syv år vil falde i en weekend (så det øger arbejdsudbuddet i de år).

- Men samtidig findes den stadigvæk, så den i fem ud af syv år vil være en fridag for arbejdstageren.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag

Der er så mange helligdage i foråret

Sådan skriver Jakob O i et af de tre borgerforslag, der er kommet efter at den nye regering lancerede forslaget om at droppe den snart 400 år gamle Store Bededag - og gøre den til en almindelig arbejdsdag.

Omdøber bededag: Store Sygedag

Annonce:

Forslaget fra SVM har vakt voldsom debat - bla. er der en mange, der truer med at tage en ekstra sygedag på arbejdsgiverens regning, hvis det sker. Men Jakob mener, at hans forslag både vil give flere indtægter til Danmark - plus give danskerne en ny fordel, fordi vi får en helligdag i efteråret. Jakob har endda fundet en dato:

Og mange har alligevel fri

- Denne dato er d. 18. oktober.

- Foråret (har) i forvejen rigtig mange helligdage (Påske, Kr. Himmelfart, Pinse, 5. juni og evt. 1. maj). Efteråret har ingen helligdage før jul.

- Dato i uge 42: Fordi mange har efterårsferie, så mange har alligevel taget fri.

- Og - i 97 ud af de næste 100 år - falder d.18. oktober i uge 42.

Passer perfekt med juledagene

- Desuden er d. 18. oktober aldrig samme ugedag som d. 24., 25. eller 26. december. Det betyder, at når det er en 'arbejdsgiver-jul', er man sikker på at d. 18. oktober ikke også er en lørdag eller søndag, skriver Jakob, men hvad tænker du?