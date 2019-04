Jimi vil forbyde spil-reklamer søndag og onsdag

Pengespilfirmaerne opbygger et fællesskab med spillerne med falsk kommunikation, mener Jimi, der vil have et forbud. Firmaerne indrømmer, at der er for mange TV-reklamer

- Det er skandaløst, at man kan vise spilreklamer direkte op til og under fodboldkampe.

- Og måden, reklamerne er skruet sammen, er samtidig en perfekt cocktail af, hvordan man overtaler en ludoman til at spille.

Sådan indleder Jimi H et læserbrev om pengespil og de nærmest uendeligt mange TV-reklamer for spilfirmaer, der optræder før, under og efter fodboldboldkampene.



Ingen kan regne den ud

Jimi synes, der burde reguleres noget mere, og han foreslår derfor et forbud mod reklamerne eksempelvis på de dage, hvor der bliver spillet kampe med mange seere. Hans brev - som Unibet kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Sætninger som: 'For os der ikke tror på tilfældigheder', sagt på en anden måde 'For os der kan regne den ud'.

- Men der er ingen, der kan regne den ud. Det er derfor spillefirmaerne vinder.

- Og at de overhovedet får lov at bruge sådanne budskaber er grimt.

Spillere og spiludbydere

- Og apropos sloganet 'For spillere, af spillere'. Nej, Unibet er ikke spillere, de er spiludbydere.

- Men de opbygger et fællesskab med spillerne med den form for falsk kommunikation, skriver Jimi, der ikke er den eneste, der synes spilreklamer i TV er et problem. 96 danskere har således støttet et borgerforslag, der helt vil forbyde pengespilsreklamer på TV.

Tror de fleste på kontoret spiller lidt

Og faktisk viser det sig, at Unibet er ret enig - ihvertfald har firmaet netop meddelt, at de vil begrænse bombardementet at TV-reklamer fra 1. juli:

- Hos Unibet har vi det seneste års tid sammen med vores kollegaer og konkurrenter i branchen arbejdet på et etisk kodeks (se faktaboksen nedenfor, red.).

- For 14 dage siden fremlagde vi resultatet, der blandt andet betyder, at vi i fremtiden vil se en markant reduktion i antallet af spilreklamer, og at spilreklamer f.eks. ikke må ligge op ad børne- og ungdomsprogrammer, skriver Unibets pressechef Per Marxen til nationen!, hvor han også svarer på, hvordan de ansatte selv har det med at spille:

- Vi er grundlagt af Anders Ström tilbage i 1997. Han var (og er) ekspert i hestesport og flyttede fra Sverige til London for at skabe et bedre produkt til væddemål, end det man havde i Sverige.

Spil er et supplement til en sportskamp

- Så man kan vist roligt sige, at væddemål er vores DNA lige fra begyndelsen. Jeg tror, de fleste på kontoret i København spiller lidt engang imellem.

- Vi ser jo spil som et underholdningssupplement til en sportskamp, og det er sådan, vi også ønsker, at vores kunder ser det.

- Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at opspore og afhjælpe problematisk spiladfærd hos vores brugere, skriver pressechefen, men hvad synes du?