Johnny stiktosset: Jeg bidrager ikke til racehad

- Hvad fanden bilder I jer ind?

- I må for min skyld tro, hvad I vil, men I skal ikke fratage mig min ret til at mene, at det at skære i forhud eller andre legemsdele er så grotesk, at det skal være forbudt.

Vil ikke beskyldes for racehad

- Er det mon tilladt at være fuldstændig, og jeg mener fuldstændig, indifferent, hvad angår menneskers religiøse tilbøjeligheder, og samtidig forholde sig til det absurde i, at voksne mennesker skærer funktionsdygtige legemsdele af deres nyfødte, fordi deres guder beordrer dem til det, og ovenikøbet tillader sig den frækhed at beskylde de indifferente for at bidrage til racehad.

Sådan skriver en harmdirrende Johnny W i en meget populær kommentar (42 likes) på Politiken.dk - en kommentar, der er henvendt til en læge, en speciallæge, en religionshistoriker, en skolelærer og en biokemiker, der i fælleskab har skrevet et debatindlæg om omskæring.



Kampen mod antisemitisme - og ond omskæringsdebat

I indlægget glæder de fem forfattere sig nemlig over, at regering og folketinget tager afstand fra antisemitisme og har taget initiativ til en handlingsplan med henblik på oplysning om og bekæmpelse af antisemitisme i Danmark. Men de fem mener, at der mangler noget handling fra politikerne:

- ....På ét punkt mangler danske politikere at træde i karakter og sige stop for chikane mod danske minoriteter: i omskæringsdebatten.

- Den debat har i en årrække været præget af fortællinger om, at drengeomskæring er farligt og skadeligt, og at de danske borgere, der praktiserer drengeomskæring, derfor begår en uret imod deres sønner, lyder det i indlægget, der henviser til et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), der kom 20. februar.

Stort flertal for lov mod drengeomskæring blandt alle partiers vælgere

En grundig undersøgelse

Forfatterne kalder notatet (som har været debatteret i nationen!-indlægget: Helene kan ikke glemme de to penis-dødsfald) en 'meget grundig undersøgelse, som i detaljer behandler og analyserer alle aspekter, blandt andet i et såkaldt systematisk review, som er en gennemgang og analyse af den eksisterende videnskabelige litteratur på området'. Og de skriver, at notatet (be)viser, at:

- Det (ikke) passer, at der er mange og alvorlige komplikationer forbundet med indgrebet, når det vel at mærke udføres i patientsikre rammer.

- Det (ikke) passer, at ikkemedicinsk drengeomskæring resulterer i seksuelle funktionsproblemer.

- Det (ikke) passer, at drengeomskæring medfører en markant stigning i sundhedsproblemer senere i livet, på visse punkter faktisk tværtimod.

Fint med debat - men ikke udskamning

De fem forfattere skriver til slut, at det absolut er på sin plads at tage debatten om drengeomskæring, ligesom vi debatterer mange andre emner. Men de synes ikke det er i orden, at debatten fastholder 'minoritetsgrupper i en skruetvinge af grundløs sygeliggørelse, udskamning og politisk uafklarethed i årevis'. Og de synes politikerne skal tage ansvaret på sig:

- Enhver har ret til sin holdning, men når den øverste sundhedsmyndighed har talt, er det politikernes pligt at træde i karakter og beskytte danske minoriteter mod årelang utryghedsskabende og stigmatiserende chikane.

- Ellers klinger de velmente ord om bekæmpelse af antisemitisme desværre hult, skriver de fem, men hvad tænker du?