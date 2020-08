'Lorte-hippier' stopper olieplatform

Politikerne burde bare sige nej til at fortsætte oliejagten i de danske farvande, mener Greenpeace og 15.887 danskere

- Send et erstatningskrav afsted til de lorte hippier.

Sådan skriver Thomas J i en af de 31 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-side om de fire Greenpeace-aktivister, der i dag svømmede ud til boreplatformen Dan Bravo. Og fik olieselskabet Total til at slukke for maskinerne.

Bliver her indtil videre

Greenpeace-aktionen sker i protest mod den omdiskuterede ottende udbudsrunde, der handler om nye licenser til oliejagt i Nordsøen, og aktionen betyder ifølge avisen, at ejerne går glip af indtægter på op mod to millioner kroner pr. dag:

- Hmmm...... hvad er mon drivkraften på deres (Greenpeaces') skib?

- Sol energi eller rå muskelstyrke ved åre’ene? Hvordan rejser de rundt, på gåben eller cykel ?

Bruger Greenpeace årer eller olie?

- Og bor de i huse og laver mad og holder varmen sammen ved bålet, skriver Henning A i en anden kommentar, og den tanke har også slået Mona B:

- Det er da vist dobbelt moralsk af Greenpeace.

- Hvordan kommer deres skib frem på vandet. Bruger de årer, skriver hun.

Næsten 16.000 støtter borgerforslag

Greenpeace oplyser til nationen!, at de fire aktivister bliver på platformen, indtil vejret eller myndighederne stopper dem. På borgerforslag.dk er der lige nu næsten 16.000 danskere, der støtter kampen mod oliejagten.