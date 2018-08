Mor, hvis der sker mig noget vil jeg være organdonor: 3 mdr senere døde 10-årig

– Vi havde en fin samtale, men jeg tænkte at det jo aldrig skulle blive aktuelt.

- Der skulle jo ikke ske noget med Embla.

Lever videre i seks andre børn

Sådan husker svenske Linda Strandqvist ifølge Aftonbladet,se den samtale, hende og hendes nu afdøde datter havde i marts måned, da de tilfældigvis talte om organdonation.

- Mamma, om det händer mig någonting vill jag donera mina organ (Mor, hvis der sker mig noget vil jeg være organdonor), sagde 10-årige Embla nemlig, der var en frisk pige, der gik til gymnastik. Og det udsagn betød, at seks andre børn i dag går rundt med et af Emblas organer.



Den 10. juni sad familien nemlig i bilen på vej fra Helsingborg til Ystad, da de kører ind i i lastbil. Emblas liv står ikke til at redde, og lægerne tager seks organer, som nu lever videre i seks andre børn:

Håber det går godt

- Om nogle måneder skal vi tilbage til sygehuset for at høre, hvordan det går med de børn, der har hendes organer.

- Vi håber at det går godt for alle seks, siger moren til Aftonbladet, men hvad siger du?

Lige nu er der mere end 55.378 danskere, der har støttet borgerforslaget 'Automatisk organdonor fra man fylder 18 år'. Det er Patientforeningen Organdonation - ja tak! der foreslår, at vi indfører formodet samtykke i Danmark, så man automatisk er organdonor, når man fylder 18 år.

Bliver forslaget vedtaget, er man automatisk med, når man fylder 18 år, og ønsker man ikke at være organdonor, så skal man aktivt vælge det fra, og Betinna H skrev til nationen! i april, om hvorfor hun støtter forslaget.

