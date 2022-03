Morten raser: 7,5 milliarder kr. i benzinafgift

- Stop.

- Staten må gå ind og gøre noget.

- Det ender jo med, at folk ikke kan komme på arbejde.

- Lønnen stiger åbenbart ikke ...

Mere i løn til regeringen

Sådan skriver Anette R. i en af de 1500 kommentarer, der er skrevet om de stigende benzin- og dieselpriser på Ekstra Bladets Facebook-profil de seneste 24 timer. Og Anette er ikke den eneste, der synes, at staten burde overveje at sende nogle af de milliarder, de regner med at få ind på benzinafgifter, retur til bilejerne:

- Regeringen gør nok ikke en skid andet end at diskutere, om de selv skal ha mere i løn, skriver Tom P. i en af den kommentar, og Natalie M. har taget konsekvensen af literpriser, der nærmer sig 15 kr:

- Jeg køber sgu en cykel.

Fjern alle afgifter

Morten K. mener også, at priserne er stukket for meget af, og han har faktisk gjort sig den ulejlighed at oprette et borgerforslag om netop benzinafgifterne. Ifølge Skatteministeriet får staten 7,5 milliarder kroner ind i år alene på benzinafgift. Og ifølge FDM betaler man 5-7 kr. i afgift for hver liter diesel eller benzin, man hælder i tanken. Og det synes Morten er 5-7 kr. for meget:

- Alle afgifter på benzin og diesel bør fjernes, så den almindelige dansker kan få en hverdag til at køre.

- Den almene danskers indkomst kan ikke følge med de store prisstigninger, vi står over for.

Mere end 7000 er enige

- Det er ikke kun brændstoffet, der stiger, men brændstof er det vigtigste for, at befolkningen kan komme frem og tilbage på arbejde, varer kan leveres etc., skriver Morten i Borgerforslag nr. 10.438, der på blot en uge har fået mere end 7000 støtter.

Du kan støtte her, hvis du er enig, men hvad tænker du?

