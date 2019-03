Omskæring gik helt galt: Baby blødte ihjel

- Af religiøse grunde!!!

- Jeg kan ikke holde ud at høre og læse om det.

Sådan skriver Roberto R i en af de 332 kommentarer, der pt er skrevet på tyske Bild.des Facebook-profil om den 5 måneder gamle dreng, der døde lørdag nat efter at hans forældre havde omskåret ham i familiens hjem.

Omskær forældrene

Forældrene - der ifølge avisen stammer fra Ghana - bragte deres blødende søn til hospitalet i Bologna, men lægerne kunne ikke redde den lille dreng. Og selv om myndighederne er i gang med at efterforske sagen som 'uagtsomt manddrab', så er der adskillige læsere, der i gang med at foreslå en eventuel straf:

- Forældrene burde omskæres, så de ikke kan få flere børn, skriver Stefanie S i en kommentar der har fået 334 likes, og Monya P. mener, at hjemme-omskæring automatisk burde udøse fængsel:

- Omskæring bør generelt være forbudt, hvis det ikke er medicinsk nødvendigt!

Meld det

- Og fængselsstraf for forældre, der stadig gør det selv.

- Så hvis en læge ser det, og der ikke er en medicinsk forklaring, så skal det meldes, skriver Monica, og den italienske sundhedsminister Giulia Grillo opfordrer på baggrund af dødsfaldet nu folk til at stoppe med hjemmeomskæring, men hvad tænker du?



I Danmark behandler Folketingets sundhedsudvalg lige nu et borgerforslag om at omskæring af børn under 18 skal forbydes. Udvalget oplyser i dag til nationen!, at der ikke er sat nogen dato på en afstemning.