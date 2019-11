Peter: Det hænger ikke sammen når konen tager overarbejde

- Hej.

- Jeg kan fortælle, at jeg sidder i en langt langt værre situation som førtidspensionist.

- Hende, jeg bor sammen med, tjener sine egne penge, så hver gang hun får en bonus eller får forhandlet sin løn - så går det direkte ud over mig BAGUDRETTET!

- Altså jeg skal betale pension tilbage, fordi hun får en pludselig bonus.

Minus hver måned

Sådan indleder Peter et brev til nationen! om at være ramt af reglerne om 'gensidig forsørgerpligt', der betyder, at han bliver trukket i pension, når konen tjener penge. Peter er en af de nu mere end 60.000 danskere, der har skrevet under på borgerforslaget om at afskaffe reglen.

- Vores faste udgifter beløber sig vel til små 20.000 kr./mdr.

- Jeg modtager 9100 kr./mdr.

- Altså skal jeg få alt til at hænge sammen med et kæmpe minus hver måned.

- Et minus, der altså bliver endnu større, hvis min kone får noget ekstra for at arbejde 60 timer om ugen, skriver Peter, der har sendt det seneste eksempel på et straffebrev for konens overarbejde med.

Folkene bag borgerforslaget mener selv, at en afskaffelse kan vise sig at være en god forretning, da man bl.a. kan forestille sig, at ensomheden vil falde, at det vil hjælpe på den store boligmangel (billige lejligheder) til unge og enlige. Og at der vil komme flere skattekroner i kassen, da det igen ville kunne betale sig for den arbejdende partner at tage overarbejde, men hvad synes du?