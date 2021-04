Populært: Lave karakterer skal ikke tælle

Den højeste karakter skal være gældende

Borgerforslag nr. 07915

Regeringen og Folketingets støttepartier lavede i fredags en aftale, der ændrer på folkeskoleelvernes karaktergivning.

Hvis en elev får en lavere prøvekarakter end de har fået i deres afsluttende standpunktskarakter, skal det være standpunktkarakteren der er gældende.

Det samme burde være gældende for alle afgangsklasser i gymnasiet.

ALLE elever i Danmark er mærkede af den effekt Covid-19 har haft på deres undervisning.

Nødundervisning har ikke levet op til den standard eksamener kræver. Afgangsklasserne på gymnasiet i år skal op i flere eksamener end sidste års afgangselever, på trods af at have haft nødundervisning i længere tid.

Derfor skal afgangselever i gymnasiet i år kunne gå til de planlagte eksamener, men have muligheden for at falde tilbage på deres standpunktkarakter, hvis den er højere end deres eksamenskarakter.

Forslaget ville kunne lette presset fra mange af de gymnasieelever, der er pressede over eksamener og karakterers betydning for deres snit og en potentielt videregåendeuddannelse.

Fagligheden det seneste år har været under gennemsnittet og har ført til mindre læring end vi ellers ville have modtaget, derfor skal vi have chancen for at kunne falde tilbage på en karakter, der reflekterer en længerevarende bedømmelse af os spredt over flere emner, end de 30 minutter og et tilfældigt emne en eksamen byder på.

Læs mere her ... husk NemID hvis du vil støtte forslaget