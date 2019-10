Raser mod ferielov: Staten skal ikke passe på mine 40.000 kr.

For en måned siden blev feriepengene, som du kender dem afskaffet, da den ny ferielov trådte i kraft. Men staten har oprettet en fond, som man er tvunget til at betale til de næste 11 måneder. Det synes Henrik og flere tusinde andre danskere er dumt.

- Ved at jeg får udbetalt den optjente ferie - frem for at få dem i en fond - opnår man, at der kommer større omsætning i Danmark.

- Og derved skabes der vækst.

- Og hvis man vælger at investere pengene i sin ejendom, vil de også vokse mere end hvis de kommer i en fond.

- Man kunne endelig også sætte dem ind på sin pensionsopsparing, hvor man i forvejen betaler omkostningerne, så man ikke skal betale yderligere.

- Derudover kan man betale de feriedage, man står og mangler i 2020, som følge af den nye ferielov.

Mere end 6000 støtter

Sådan indleder Henrik Jensen, der står bag borgerforslaget ’ferieloven’, der lige nu har mere end 6000 støtter.



Hvis forslaget opnår 50.000 støtter inden d. 2. marts skal folketinget behandle det – og skal man dømme efter den store debat ferieloven har skabt på bla. nationen! (se Ny lov: Nu indefryses dine feriepenge 722 kommentarer ), så er det slet ikke umuligt. Henriks brev fortsætter nemlig således:

- For mit eget vedkommende snakker vi om 40.000 før skat – som staten altså mener, at de er bedre til at passe på end jeg er.

Vi vil have dem udbetalt

- Hvis de indgår i en fond, risikerer man at skulle betale 39,5% i skat ved udbetalingen, som det jo er tilfældet med LD.

- Men vi vil have dem udbetalt.

- Den nye lov gør at alle, også os som har opsparet ferie til gode, nulstilles pr 1 september i år og så skal vi begynde forfra, skriver Henrik.

Du kan støtte Henriks forslag her - husk at have dit NemiD parat