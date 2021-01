Rigsretssager for folkedomstol: Mette vs Inger

Inger Støjberg skal for en rigsret - NU!

ID: FT-06138



Med dette borgerforslag ønsker vi at lægge pres på Folketinget, for at få stillet tidligere integrationsminister Inger Støjberg for en rigsretssag på grund af hendes ulovlige forvaltning af lovgivning og internationale forpligtelser i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor én af personerne var under 18 år.



I følge rapporten fra instrukskommissionen er der i sagen tale om klare lovovertrædelser samt misinformation af Folketinget og Folketingets ombudsmand.



Derfor ønsker vi at Folketingets flertal beslutter at rejse rigsretssag imod Inger Støjberg, for disse overtrædelser.



Vi vil gerne være sikre på at Inger Støjberg stilles endeligt til ansvar for sine ulovlige gerninger, som integrationsminister.Sker det ikke, opfatter vi det som virkelig skadeligt for den almene retsopfattelse.

-------------------------------------------

Mette Frederiksen for en rigsretssag Nu

ID: FT-06220

Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til aflive sunde og raske mink inc avlsdyr.

Pga der er mange misvisende forhold der er foregået , mht til forsvaret, politi og beredskabsstyrelsen, samt vognmænd og minkavlere