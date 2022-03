Sæl-jæger: Der skal skydes mange

Fiskerne klager over at sælerne spiser de torsk, der er gået i deres garn. Nu skal forskere undersøge om sæler også tager fladfisk, der er gået i nettet.

- Skal det virkelig nytte, skal landene omkring Østersøen koordinere indsatsen mod sælerne og gå i gang med at skyde rigtigt mange sæler samtidig.

Sådan siger sæl-jæger Arki P. til DR Nyheder om de 40.000-50.000 gråsæler der lever i Østersøen og Den Botniske Bugt. Og de mange tusinde fisk, sælerne spiser hver dag.

Analyse af sæl-lort: Vildt meget torsk

Sælskader i fiskeriet

En voksen gråsæl æder nemlig 4-5 kilo fisk hver dag. De æder helst torsk - og gerne direkte fra fiskernes garn - men et forskerhold fra DTU Aqua er nu igang med at undersøge om sæler også spiser pighvar og andre fladfisk, når disse fiskearter er havnet i garnet.

- Der er behov for at opdatere vores viden om sælskader i det bornholmske fiskeri med passive redskaber i lyset af de ændringer, der er sket både i fiskeriet og i forekomsten af sæler omkring Bornholm, siger Finn Larsen, der er seniorforsker ved DTU Aqua og leder undersøgelsen for Miljøstyrelsen.

- Undersøgelsen vil give os nogle bedre tal på de direkte effekter af gråsælerne på fiskeriet omkring Bornholm, siger Finn i en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at der - hvis undersøgelsen viser, at sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne - vil være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden.



5468 vil skyde flere sæler

Danmarks Jægerforbund har på opfordring fra nationen! kigget i Miljøstyrelsens Vildudbyttestatistik, og kan oplyse at der i 2018 blev skudt 1 dansk gråsæl i Østersøen og 2 i 2019.

Lige nu er der mere end 5400 danskere, der synes, at Danmark også skal gå i gang med en reel regulering af sælbestanden i de danske farvande. Så mange har nemlig skrevet under på borgerforslag nr. 9175.