Seks grunde til at droppe coronapas

- Der foreligger ... ikke et rationelt grundlag for indførelse af et coronapas, men gener og ulemper er betydelige.

- Beslutningen om etablering af et coronapas skal derfor straks ophæves.

Sådan skriver Søren S i et borgerforslag, der på bare tre dage har fået mere end 10.000 støtter - et forslag, der helt enkelt handler om, at politikerne skal droppe hele ideen om corona-pas'et.

Vaccineret, smittet eller negativ

Læser man på coronasmitte.dk om coronapas, kan borgere, der

1. er vaccineret (vaccination er gyldig som dokumentation fra 2 uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis), eller

2. er testet for nylig (hvis testen er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest/antigentest, eller

3. tidligere er smittet med COVID-19 (den positive test skal være foretaget inden for de seneste 14-180 dage for at være gyldig som dokumentation) få et coronapas, der giver adgang til en lang række mulighede og oplevelser på cafe'er, restauranter, med sport, fritid kultur og i forskellige erhverv/services.

Betydelige gener og diskriminerende

Men ifølge Sørens borgerforslag - og de 10.000 støtter - så er der mindst seks gode grunde til at hele coronapas-planen skal skrottes:

1. Coronapas medfører betydelige gener både for kunder og forretningsdrivende.

2. De forretningsdrivende pålægges at udføre en kontrolfunktion som er uden relation til deres næring.

3. Beslutningen om coronapas er en unødvendig overregistrering af borgernes adfærd, som yderligere medfører besvær og begrænser spontane udfoldelsesmuligheder.

4. Beslutningen om coronapas er potentielt diskriminerende over for udlandsboende danskere i forbindelse med besøg i Danmark pga. manglende mulighed for at opfylde diverse dokumentationskrav.

Datasikkerhed og videnskabelig usikkerhed

5. Beslutningen om coronapas medfører kompromittering af datasikkerhed pga. uautoriseret adgang til sundhedsdata.

6. Der er ingen videnskabelig dokumentation for evt. effekt af de restriktioner og kontrolfunktioner, som er besluttet med indførelsen af et coronapas.

Du kan støtte forslaget (husk NemId) her, men hvad tænker du?