Shu-Bi-Dua-legende: Latterligt i 2020

Vi må og skal gøre op med en skik

et af oldtidens regulativer

at skære et stykke af barnets pik

før man ved hvor lang den bliver



Eksperter hævder mod al sund fornuft

at længde er ej lig med lykke

vi siger til manden med saksen: forduft

vi behøver hvert eneste stykke



Og elskovsnatten kan blive til gru

hvis klokkerne slet ikke ringer

ofte man hører: er den inde nu,

eller bruger du stadig din finger?



Så op alle mand - så' det helt op at stå

kæmp for den hud I fortjener

lad kraverne dække de kongeblå

så bli'r de osse lidt pænere

