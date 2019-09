Skuffet: Endnu et svensk parti vil forbyde omskæring

I weekenden blev det svenske parti Centerpartiet enige om at kæmpe for at forbyde omskæring. Dermed er tre ud af otte partier i Riksdagen mod omskæring.

- Jeg tror, at gud ville have skabt os uden forhud, hvis han mente at den var overflødig.

- Bare en tanke.

Sådan skriver Rolf M i en af de 541 kommentarer, der er skrevet på svenske Aftonbladets Facebook-profil om det liberale parti Centerpartiet der i lørdags blev enige om at kæmpe for et forbud mod omskæring af raske drengebørn.

Godt forslag

Og Rolf er ikke den eneste, der synes at partiet - der ifølge Aftonbladet er det tredje svenske parti, der vil sætte en aldersgrænse på omskæring - har fat i noget rigtigt:



- Godt forslag.

- Alle medborgere skal have ret til bestemme over deres egen krop.

- Religiøse traditioner har før tilpasset sin menneskerettighedernem og kan gøre det igen, skriver Mikael K og Johan R - som beskriver sig selv som naturvidenskabelig forsker - bruger ordet barbarisk:

- jeg bliver nødt til at hævde, at en krop ikke skal skæres i - medmindre det sker på grund af kroppens sundhed.

Indtil nu er det kun yderfløjene

De allerfleste af de læsere, der har skrevet kommentarer, støtter tilsyneladende en aldersgrænse på omskæring, men avisen har også talt med Aron Verständig, formand i det jødiske centralråd, der synes et forbud er intolerant:

- Jeg er vældig skuffet over at partiet har truffet den her beslutning.

- Indtil nu har det kun været yderfløjene, som har været optaget af det her, samt personer som pga af deres fremmedfjendtlighed har ville indskrænke jøders og muslimeres ret til at udøve deres religion, siger han.

Folketinget skal snart stemme om omskæring

I Danmark har der også været debat om en aldersgrænse på omskæring, og i dag oplyser Folketingets administration til nationen!, at borgerforslaget om en aldersgrænse på omskæring forventes genfremsat på torsdag eller i næste uge.



Hvad tror du der sker?

