Slag i ansigtet: Gider det ikke

Drop bededags-forslaget ligner ikke en vindersag for regeringen. Hele tre borgere har meldt sig på banen med kritiske borgerforslag - bl.a Mikkel S., der kalder det 'et slag i ansigtet'

- Storebededag er et pusterum i en travl hverdag.

- Uanset hvad vi tror på, er helligdage som bededagen en ideel måde at trække sig tilbage og holde fri på.

Længere og længere: Gider ikke også den dag

- Vi går ind i en fremtid, hvor vi skal være længere og længere tid på arbejdsmarkedet - derfor skal vi ikke skære ned på fri- og helligdage.

- Vi skal have mulighed for at koble af og holde fri. En nedskæring af fridage er et slag i ansigtet for de mange hårdtarbejdende mennesker i både den offentlige og private sektor.

Sådan skriver Mikkel S. i et af de tre borgerforslag, der i går åbnede for støtter på Borgerforslag.dk. Mikkel skriver også, at det er et spørgsmål om kulturarv i et kristent land. Og at man ikke skal fjerne helligdage, da de er med til at sikre fælles tro og kulturforståelse.

Karoline er også stor tilhænger af storebededag. Privatfoto

Mange danskere ser frem

- Det er vigtigt at kunne holde en ekstra lang weekend en gang imellem.

- Mange danskere ser også frem til den tid på året, hvor man har nogle ekstra fridage og forlængede weekender.

- Derfor syntes jeg, at storebededag skal bevares, skriver Karoline L i et andet af borgerforslagene. Og endelig er der Jakob O., der kommer regeringen en lille smule i møde i sit forslag. Han foreslår nemlig en flytning frem for en sløfning:

Men man kunne flytte den?

- I stedet for helt at fjerne storebededag (som er foreslået af den nye regering), foreslås det hermed som et kompromis at flytte storebededag til 18. oktober.

- Det er en fast dato, således at to ud af syv år vil det være en weekend (så det øger arbejdsudbuddet i de år), men samtidig findes den stadigvæk, så fem ud af syv år vil det være en fridag for arbejdstageren.

- Den flyttes til efteråret, hvor der ikke er andre helligdage (foråret er jo fyldt med helligdage). 18. oktober er den dato, der oftest ligger i uge 42, hvor mange i forvejen har efterårsferie, skriver Jakob, men hvad tænker du?