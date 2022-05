Sommerrabat: Spar tre kr. pr. liter

På næste onsdag sætter de tyske myndigheder benzin- og dielseafgifterne ned med mere end to kroner pr . liter. I Danmark har et borgerforslag om at fjerne afgifterne fået mere end 86.000 støtter

- Det lyder jo meget godt, at vi danskere kan tanke og handle billigere på den anden side af grænsen.

- Jeg nyder også selv godt af det i ny og næ.

- Men men men, den danske regering må da for f…. snart vågne op!!!!!

Spar tre kroner i Tyskland - fedt

Sådan skriver Niels N. i en af de 1100 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de afgiftsnedsættelser på benzin og diesel, de tyske myndigheder nu er blevet enige om at gennemføre 1. juni. I dag koster en liter benzin i momegnen af 15,9 kroner på tankstationer i de tyske byer tæt på den danske grænse.

Men om en uge og frem til udgangen af august bliver afgiften på benzin sat ned med 30 cent per liter. Regner man den besparelse, der kommer oven i på moms, betyder det at priserne falder 35,2 cent eller omregnet cirka 2,65 kroner. I Danmark koster en liter næsten 17 kr, så der er altså cirka tre kroner at spare pr. liter:

- Det er utroligt, at et land med snart 90 millioner indbyggere kan finde ud af det.

- Jeg håber at folk husker det, når vi engang skal til valg igen, skriver Kent P. i en anden kommentar, og Helle S har næsten allerede kurs mod Tyskland:

- FEDT.

- Godt jeg kun har 30 km. til Flensborg. Så kan jeg også handle dagligvarer til mindre moms end i DK, skriver hun.

Ni kroner pr. liter

Ifølge drivkraft.dk betaler danskerne cirka otte kroner i CO2-afgift, energi-afgift og moms pr. liter benzin for tiden. Og p.t. mere end seks kroner i CO2-afgift, energi-afgift og moms pr. liter diesel.

Mere end 86.000 danskere har skrevet under på et borgerforslag om helt at fjerne de afgifter, og i næste uge skal Folketingets Tranasportudvalg drøfte situationen.

Kun i kort tid: Ni kroner pr. liter

Syv milliarder i statskassen

Staten regner med at få mere end syv milliarder kr. ind i benzinafgift i år, og skatteministeren har meddelt, at det - hvis EU giver lov - er muligt at sætte afgifterne ned i en periode.

Du kan stadig støtte borger forslaget her, hvis du er enig, men hvad tænker du?