- De hamstrer.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende.

- Det har jo altid været os, der har tanket i Tyskland, fordi det har været billigere der.

Danmark plejer at være dyrere

Sådan siger Gitte S., der er butikschef hos Circle K i Padborg, til Jydskevestkysten om den omvendte grænsehandeltrafik, der foregår ved pumperne på hendes tankstation lige nu.

For selvom priserne på brændstof i Danmark er steget voldsomt - så meget at 83.000 dansker har skrevet under på et borgerforslag om at droppe alle afgifter på bræbdstof i en periode - så er tyskerne endnu hårdere ramt.

Sparer to-tre kroner pr. liter

- Ja, prisen på råolie er faldet, men det er prisen på benzin og diesel ikke, skriver en frustreret Jörg D. således på den store tyske avis Bilds' Facebook-side i dag, hvor brændstofs-debatten raser. Og Sascha K. minder samme sted andre tyskere om, at der er penge at spare ved at tanke i Danmark:

- I Danmark koster diesel 1,87 euro, i går var det 1,90.

- Og Danmark plejer faktisk at have højere afgifter, end vi har, skriver tyske Sascha.

Åhåh - det er skidt for klimaet

Ifølge Jydskevestkysten er priserne på benzin og diesel i øjeblikket to til tre kroner højere i Tyskland end i Danmark, og Henrik N. skriver i en kommentar på JV's Facebook-profil, at det nok snart er slut:

- Så bliver prisen/afgifterne snart sat op her hjemme.

- Det andet (grænsehandlen, red.) er jo meget skidt for CO2-regnskabet, skriver han, men hvad tænker du?