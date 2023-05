Stearinlys: Sex-råd til 13-årig forarger

- Politikerne må tage børnebrillerne på.

- (De) må vurdere de hårrejsende eksempler, der har været fremme i medierne, hvor Snapchat giver en 13-årig pige gode råd til, hvordan hendes seksuelle debut med en 31-årig mand bliver mest hyggelig med stearinlys og musik.

Mine etiske grænser er overskredet

- Det går langt udover mine etiske grænser, og jeg frygter, at My AI kan trække sårbare eller ensomme unge ned i et mørkt hul.

Sådan skriver Ingeniørforeningen, IDAs fungerende formand Aske Nydam Guldberg til nationen! om techgiganter og sociale medier som Snapchat, der har stor succes med at invadere børn og unge menneskers privatliv med kunstig intelligens og såkaldte chatbots.

Annonce:

Virkelig dårlig ven

Aske henviser til to forskere, der på Snapchats nye funktion 'Min AI' baseret på ChatGPT, udgav sig for at være en 13-årig pige, der spurgte den til råds om en date med en 31-årig mand. Og fik råd om at sætte musik på og tænde stearinlys.

- Vi har allerede set flere eksempler på, at My AI er en virkelig dårlig ven og rådgiver for børn.

- Vi er nødt til at sætte en stopper for dette eksperiment for at beskytte vores børn og unge mod den flodbølge af misinformation, som ChatGPT indeholder.

Prøveklud

- Vores børn skal ikke være prøveklud for en ufærdig teknologi, skriver Aske, der kræver øjeblikkelig politisk handling for at indføre en aldersgrænse, der kan beskytte børn og unge mod de utilsigtede konsekvenser af den nye superteknologi.

50.000 underskrifter: Børn skal beskyttes

Nogenlunde samme krav kan man finde i et meget populært borgerforslag, der handler om beskytte børn og unges privatliv, trivsel og sikkerhed mod tech-firmaernes kommercielle udnyttelse vha. algoritmer, digital manipulation, dataindsamling og adfærdsdesign.

Borgerforslaget har fået de nødvendige 50.000 underskrifter på mindre end seks uger, og er derfor allerede på vej i Folketinget, men hvad siger du?