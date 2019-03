Svir i øjnene: Mor og datter synes der er mobilmaster overalt

- Det der Borgerforslag vedr 5G er et super initiativ!

- Jeg har skrevet under og har sendt det rundt til flere, da de master skyder op som paddehatte her i Valby!

- Jeg kan se 5 master fra mit vindue, og folk aner intet om det!

- De bliver bl.a placeret lige over lejligheder, hvor beboerne så kan blive ristet.

Sær svidende fornemmelse

Sådan indleder FM - en borger, der vil være anonym - et brev til nationen! om det omdiskuterede 5G-netværk. FM har - sammen med mere end 8000 andre borgere - skrevet under på et forslag, der handler om teste 5G-systemet før det bliver rullet ud. Hendes brev, som du gerne må dele via Facebo0k, fortsætter nemlig således:

- Forleden kom min mor og jeg faktisk til at tale om, at vi begge har haft en sær svidende fornemmelse i øjnene.



Kan jo være tilfældigt

- Det kan jo være helt tilfældigt, men nu spekulerer jeg på, om de mange nye 5G-master er blevet tændt for at se, om der f.eks. falder døde fugle ned, som det skete i Holland i november sidste år.

- Det var altså hundredevis af fugle, der døde.

- Jeg har også læst at Israel ikke vil have 5G, og at Trump ikke selv vil have 5G i nærheden af sine ejendomme.

Synes ikke vi skal være forsøgsdyr

- Jeg har det sådan, at hvis de tænder op for de her dimser, så vil det være som en atombombe - når de er fuldt implementerede, og jeg synes ikke bare vi mennesker skal være forsøgsdyr, skriver FM, der har sendt en del billeder af de mange master, hun ser på sin vej rundt i byen: