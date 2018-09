Takket være Støjberg: Nu kan vi tage imod kvoteflygtninge igen

Kommunerne har i år kun skulle finde bolig til 520 flygtninge, og derfor åbner flere borgmestre fra Inger Støjbergs egete parti for at tage imod kvoteflygtninge igen.

- Måske man skulle få styr på dem der allerede er her, før der tages nye ind i vores land .

Sådan skriver Susan N i en af de kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de Venstre-borgmestre, der nu åbner op for at tage imod de såkaldte kvote-flygtninge:

Takket være Støjberg kommer der jo betydeligt færre

- Argumentet for at sige stop for kvoteflygtninge var jo, at der kom rigtig mange, men takket være Inger Støjberg og regeringens indsats, er der jo betydeligt færre nu, siger Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune til DR og Hans Ejnar Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune er enig:

- Vi har fået et pusterum, og vi er helt klar til at tage flere FN-kvoteflygtninge ind, siger han.

Kigger man på de officielle danske asyltal, så ser det ud til at 2018 sætter en bundrekord. Kun 2248 personer har søgt asyl i Danmark i årets 8 første måneder. Og kommunerne - som de seneste år har kæmpet en kamp for at skaffe boliger og arbejde til de nyankomne - har kun modtaget 520 personer i 2018. Men ser man på den debat, borgmestrenes åbenhed har fået, så er der ikke voldsom meget opbakning:

Gider ikke mere islam

- Flere???

- Hvad med de der allerede er her, som absolut ikke er integrerede?? , skriver Karin J og Charlotte J er heller ikke udpræget positiv:

- Nej tak. Vi er allerede fremmede i vort eget land.

- Gider ikke mere islam.

2270 har skrevet under

Andre - som høster lidt færre likes end de ovenstående er dog mere postive, og du husker måske den meget populære artikel 'Danmark er så rigt: Marie vil tage 2000 kvoteflygtninge - mindst' om et borgerforslag, der netop handler om kvoteflygtninge:

Se også: Danmark er så rigt: Marie vil tage 2000 kvoteflygtninge - mindst

Den fik 1500 kommentarer, og på Borgerforslag.dk er der pt. 2270 danskere, der har skrevet under på, at Folketinget skal beslutte at åbne Danmark igen.

