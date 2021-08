Tandlægeregning på 750 millioner

- Når unge fylder 18 år overgår deres tandpleje fra at være et sundhedsgode, som vi dækker i fællesskab til at være en ydelse, man skal købe på et marked.

- Unge på 18 skal pludselig have dankortet op af lommen, når de får problemer med tænderne.

Mange går ikke til tandlæge

- Det er dyrt for de fleste og afholder mange fra at gå til tandlæge.

- Vi ønsker at udvide velfærdssamfundet, så det passer på flere, og vi vil sikre, at fællesskabet tager vare på dig, også når det gælder sundhedsproblemer med tænderne.

Sådan skriver Enhedslisten om det ønske om gratis tandlægehjælp til danskere mellem 18-25 år, de har taget med til forhandlingerne om finansloven for 2022.

Mere kommunalt tandpleje

Sundhedsministeriet har regnet på prisen og nået frem til at det vil koste 500-700 millioner for udvidelsen, der dækker de 18-25 årige efter besparelserne på udgifter til tilskud til voksentandplejen er indregnet. Dertil kommer udgifter til kapacitetsopbygning af den kommunale tandpleje. Samlet vil Enhedslisten afsætte 750 mio. kr. til at sikre gratis tandpleje til unge under 25 år.

Sidste år fik et borgerforslag om gratis tandlæge til alle danskere støtte fra mere end 50.000 danskere, men forslaget blev - som borgerforslag plejer at blive - stemt ned.