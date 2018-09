Ti fortvivlede måder at begå selvmord: Dorte har arbejdet på plejehjem

4730 danskere har foreløbig skrevet under på et borgerforslag, der skal lovliggøre aktiv dødshjælp. En af dem, der går ind for forslaget skriver, at hun har arbejdet på plejehjem - og set de gamle lide unødvendigt.

- Som det er nu, drives syge, der ikke ønsker at udholde elendigheden længere, ud i fortvivlede, ofte ubehjælpsomme og mislykkede, måske blodige eller smertefulde selvmordsforsøg.

- Pilleoverdosering

- Langsom hængning

- Kvælning med plasticpose.

- Nedstyrtning fra højder

- Fingeret trafikulykke (med fare for andre).

- Kasten sig ud foran tog eller biler.

- Indtagelse af plantegift.

- Drukning.

- Skydning.

- Selvmutilering med skarpe instrumenter.

Nytteløse pinsler

Sådan begrunder pensioneret læge Svend Lings, der var i retten i går i Svendborg, tiltalt for at have assisteret ved selvmord, et borgerforslag om aktiv dødshjælp, der lige nu har fået 4730 støtter.

Anklagemyndigheden går efter at idømme Lings fængselsstraf og næste retsmøde er sat til d. 19. september, men antallet af danskere, der med deres NemID støtter borgerforslaget om, at det skal være lovligt at hjælpe andre mennesker til at dø, stiger støt og roligt.

- Lovliggørelse af aktiv dødshjælp ville betyde at mennesker, der har alvorlige lidelser uden udsigt til bedring, kan få nytteløse pinsler bragt til ophør på en ordentlig måde.

- Så de, efter eget ønske, kan få fred. Som loven er nu, svigter samfundet sine svageste medborgere, dem uden stemme, lyder det i forslaget, som du kan læse i sin fulde længde her.

Har arbejdet på plejehjem - og lægerne er blevet for dygtige

Hvis du vil støtte forslaget, som skal have 50.000 støtter inden d. 30 oktober for at nå frem til Folketinget, skal du have din NemID parat. På DR Nyheders Facebook kan man se, at støtten til lægen er stor:

- Jeg støtter op om lægen og vil muligvis følge hans anbefalinger på et senere tidspunkt i mit liv.

- Jeg har arbejdet på plejehjem i mange år og har oplevet hvordan de gamle lider unødvendigt, fordi lægerne er blevet alt for dygtige til at reperere og forlænge liv.

- Der vil jeg personligt aldrig ende, skriver Dorte S i en populær kommentar (151 likes) og Leva M er enig:

- At man i et angiveligt humant samfund kan nægte mennesker retten over eget liv er fuldstændigt forrykt.

- Svend er en mand, der også fjerner smerte og dårligdom på samme måde, som andre læger, skriver Leva.

