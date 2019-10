Trist hustru: Kan ikke betale sig at arbejde mere

Samfundet skriger på sygeplejersker, men for Christina kan det ikke betale sig at arbejde fuld tid. For jo mere hun tjener, jo mere modregnes hendes mand i pensionen

- Begrebet gensidig forsørgerpligt lyder harmløst i de flestes ører.

- For selvfølgelig har man en gensidig forpligtelse til at hjælpe hinanden økonomisk, når man har valgt at leve sammen som par.

- Men hvor meget?

Fik sklerose og får nu førtidspension

Sådan indleder Christina S. et brev til nationen! om den i hendes øjne urimelige situation, hun og manden er havnet i. For ikke nok med at hun kæmper med at få familielivet til at hænge sammen med en syg mand - nej, hun kæmper også mod den lov, der betyder, at hendes hårdt tjente sygeplejerskeløn på lige over 400.000 kr. pr. år har indflydelse på, hvor meget hendes mand får udbetalt.

Derfor har hun ligesom mere end 37000 andre danskere hevet sit NemID frem og støttet borgerforslag nummer 3399, 'fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle'. Og derfor har hun skrevet brevet til nationen!, som fortsætter således:

- Min mand fik konstateret sclerose for 5 år siden, få måneder efter vi var blevet forældre for 2. gang.

- Han blev ramt hårdt, og mod sin vilje måtte han opgive at vende tilbage til arbejdsmarkedet, han fik i stedet førtidspension.

- Som gift/samlevende er førtidspensionen 16.044 kr/måned.

Men så bliver han trukket 4000 pr. måned

- Men så kommer den gensidige forsørgerpligt, og pensionen reduceres i min mands tilfælde med omkring 4000 kr/måned til knap 12.000 kr/måned.

- Hvem kan leve for det?

- Så må jeg være højtlønnet tænker de fleste, men mit arbejde som sygeplejerske kan vist ikke anses som højtlønnet på nogen måde.

- Alligevel skal min løn dække en rask, en syg og to mindre børn.

- Samfundet skriger i øvrigt på sygeplejersker. Det kan ikke betale sig at arbejde fuld tid for mig, jo mere jeg tjener, jo mere modregnes min mand.

- Ikke nok med at han føler sig som en byrde i forhold til de begrænsninger hans sygdom nu har medført, så føler han sig i høj grad også som en byrde økonomisk.

Politikerne ved ikke hvad det betyder for en børnefamilie

- Gensidig forsørgerpligt er en forældet lov som ingen politikere reelt ved hvilken betydning har for mange børnefamilier, hvor den ene er ramt af alvorlig sygdom.

- I øvrigt er der heller ingen der ved hvilke enorme ressourcer udbetaling Danmark bruger på at administrere reglerne om gensidig forsørgerpligt.

- Men det er en helt anden vinkel, slutter Christina, men hvad tænker du?

Du kan støtte borgerforslaget her - husk din nemID.