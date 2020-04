Tusindvis af elever protesterer: Går glip af mest

Næsten 20.000 har støttet et borgerforslag om at elever på efterskoler og højskoler bør have lov til at være på deres skoler.

- Et efterskoleår får man kun én gang. Det kan ikke blive udsat eller erstattet med standpunktskarakterer.

- Derfor synes jeg, at det er en af de bedste grunde til at sende efterskoleeleverne tilbage først.

- Fordi vi er dem, der går glip af mest.

Vi vil isolere os fra alt

Sådan skrev Rebekka S - en hjemsendt elev fra Ollerup Efterskole - i Politikens 'Skoleliv' d. 3. april, og fire dage senere delte Emila K, der er hjemsendt fra Gunslevholm Efterskole sine tanker her på nationen:

- Vi kommer alle fra hver vores del af landet.

- Hvis det stod til os, ville vi gøre alt for bare at få en måned til på skolen.

- Vi ville med glæde isolere os fra alt, ikke tage i supermarkeder, blive på skolens trygge rammer.

- Faktisk vil vi bare gerne 'hjem' til efterskolen, skrev Emilia, og mere end 18.000 læsere deltog i debatten. De fleste syntes hun havde en pointe.

Skolerne bør holdes åbne

Og mens elever altså har brugt debat-spalterne til at kæmpe for at komme tilbage til deres efterskoler, så har mere end 19.000 danske NemID-indehavere støttet et borgerforslag, der netop handler om, at elever på højskoler og efterskoler, bør 'undtages fra nedlukningen af offentlige institutioner'. Initiativtageren Vita H. formulerer det således:

- Skolerne bør holdes åbne, da der er større risiko for udbredelse af Covid-19, hvis vi følger de nuværende anbefalinger.

- Hvis vi bliver på skolen og ikke får gæster, mindsker vi risikoen for at virussen spreder sig, i modsætning til hvis eleverne tager hjem og evt. bliver smittet for derefter at vende tilbage til skolen og smitte resten af holdet, skriver Vita, om borgerforslaget, som du kan støtte her (husk at have din NemID parat), men hvad tænker du?

