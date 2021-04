Udvisnings-vrede: Én i minuttet

Det vælter ind med støtter til et borgerforslag om at stoppe tilbagesendelsen af syriske flygtninge. Mindst én støtte i minuttet får forslaget, der - hvis tempoet fortsætter - rammer de krævede 50000 støtter om 31 dage.

- Vi ønsker, at Danmark tager juridisk og moralsk ansvar for de syriske flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark.

- Syriske flygtninge skal kunne opholde sig i Danmark med værdighed og tryghed, indtil der er sket fundamentale, stabile og varige ændringer i deres hjemland.

- Derfor foreslår vi, at de regler, der på nuværende tidspunkt gør det muligt at inddrage syriske flygtninges opholdstilladelse, kaldes tilbage.

Fra stabile til skrøbelige

Sådan skriver Niklas A, der sammen med seks andre danskere har skrevet borgerforslag nr. 7831 - et forslag det handler om den lovændring Folketinget vedtog i 2015 om inddragelse og nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse for flygtninge med beskyttelsesstatus.

Før lovændringen fik flygtninge efter Flygtningenævnets faste praksis nemlig kun inddraget opholdstilladelsen, hvis der var indtrådt 'fundamentale, stabile og varige ændringer i hjemlandet', som bestemt i FN’s Flygtningekonvention - i dag kan Flygtningenævnet inddrage de asylopholdstilladelser, som er givet til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2, eller den nye midlertidige beskyttelsesstatus i § 7, stk. 3, hvis bare der i hjemlandet er visse forbedringer, 'uanset at forholdene − trods forbedringerne − fortsat er alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige'.

Og det er der altså en del danskere, der synes er for skrapt.

Lad dem i det mindste tage deres eksamen

- De aktuelle konsekvenser af denne ændring er, at syriske flygtninge i Danmark, der oprindeligt kommer fra Damaskus og omegn (Rif Damaskus), har fået inddraget deres opholdstilladelse.

- De har nu det umenneskelige valg mellem at stirre ud i luften på et udrejsecenter på ubestemt tid eller at rejse 'frivilligt' tilbage til Damaskus, hvor den regering, de flygtede fra, stadig er ved magten, skriver folkene bag borgerforslaget, som du kan læse og støtte her (husk NemID).

Næsten 19.000 læsere har deltaget i afstemning nedenfor om syrere og de unge syrere, der har fået inddraget deres opholdstilladelse - lige før eksamen. Og et ret stort mindretal er enige i, at det er for tidligt at sende folk hjem til Syrien.