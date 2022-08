Værsgo: 88.000 kroner for at passe baby

Hvis man ikke bruger en af Vejle Kommunes vuggestuepladser, kan man nu få 7367 kroner pr. måned for at passe sin egen baby. Det er mere end en fordobling af det beløb, som forældrene har fået indtil nu.

- Vi har ikke udvist rettidig omhu i Vejle Kommune. Vi har ikke fået bygget de institutionspladser, der skal til.

- Og det her er et håndtag, vi kan skrue på.

Ikke alle kommuner giver penge

Sådan siger Martin Sikær, formand for børne- og familieudvalget i Vejle Kommune til DR Trekanten om det babyboom, der er i gang i kommunen - og de 7367 kroner, en forælder, der siger ja til at passe sin egen nul-toårige baby derhjemme, kan få pr. måned. Beløbet er netop blevet sat voldsomt op - og pt. er der 34 Vejle-børn, der bliver passet hjemme.

39 børn i Haderslev bliver også passet hjemme, og ifølge Undervisningsministeriet er der lige nu 68 kommuner, der giver tilskud til pasning af egne børn fra nul til to år, mens 46 giver tilskud til hjemmepasning af egne børn fra tre til fem år.

Skal ikke føles som en straf

Det er nemlig valgfrit for kommunerne, om de vil støtte eller lade være. Og for et år siden kæmpede Denice K,. via et borgerforslag for at strømline retten til hjemmepasning i kommunerne - og f.eks. give mulighed for at tjene penge ved siden af, som man kender fra SU-ordningens fribeløb:

- Vi bør som samfund begynde at have tiltro til forældrenes evne til at passe egne børn igen.

- Og tilkendegive denne tiltro ved at skabe en ordning, der tilgodeser hjemmepasserne og ikke føles som en økonomisk straf eller hån mod personen, skrev Denice.

I Haderslev Kommune får man 6243 kroner pr. måned for nul-toårige. I Aabenraa Kommune er satsen på 5237 kroner, men hvad tænker du?