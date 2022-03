Ventede 38 år med tandlægebesøg

- Jeg er 69 år.

- Jeg har været selvstændig med salg- og udlejning af trailer, og tjent gode penge.

- Gennem årene er der faldet en del tænder ud, men jeg har haft for travlt til at gå til tandlægen.

- Og skoletandplejen skældte mig altid ud, fordi jeg havde skæve tænder, så jeg har faktisk ikke de bedste oplevelser med tandlæger.

17-18 tænder

Sådan skriver Poul M til nationen! om at have udskudt, ignoreret, glemt og aflyst tandlægebesøg i mindst 38 år - og om at få et chok, når man så finder ud af, hvor dyrt det er at gå til tandlæge nu om stunder.

For den tandlæge Poul udvalgte kiggede på de 17-18 tænder, der var tilbage og gav en pris for behandling på cirka 25.000. Og her gik det galt. For Poul troede han fik implantater, men det gjorde han ikke. Han fik et gebis. Og det er han rigtig ked af, og hans brev - som han håber at andre, der har ventet med at gå til tandlæge læser - fortsætter derfor således:

Hun hev 15 ud og gav mit gebis

- Min kone havde netop udtrykkeligt sagt, at jeg ikke skulle kom hjem med gebis.

- Og min mor havde også gebis, som hele tiden røg ud af munden.

- Jeg var dernede hos tandlægen 7-8 gange, og hun arbejdede løs, men noget er gået galt, for hun hev næsten alle mine tænder ud, undtagen tre, og har lavet et gebis til mig.

Har betalt 25.000 - og hader det

- Jeg har betalt først 10.000 og så 15.000 mere, men jeg hader det, hun har lavet, skriver Poul, der har klaget over tandlægen til Styrelsen for Patientklager for at få sine penge tilbage - forgæves.

Pouls tandlæge bekræfter forløbet over for nationen!, og Poul har nu selv undersøgt prisen for implantater hos andre tandlæger. Den ligger på cirka 100.000 kr, men hvad tænker du? Og synes du tandbehandling burde være gratis?