Vi gør det jo med vores kæledyr: Kan sagtens hjælpe et menneske med at dø

Et stort flertal af de 18.000, der har deltaget i debatten om aktiv dødshjælp, mener at det skal være lovligt. Og mange henviser til, at vi jo bliver kaldt humane, når vi afliver syge dyr.

- Ja, ja og atter ja...

- Aktiv dødshjælp bør indføres i Danmark...

- Jeg synes det er tankevækkende, at vi behandler vores kæledyr med større respekt end vi behandler vores syge medborgere...

Det burde være en mulighed

- Hvis en person har nået det punkt, at nu kan de ikke mere... nu vil de ikke mere... så synes jeg der burde være en mulighed for dem til, at sige farvel på deres egne betingelser og med værdigheden i behold...

Sådan skriver Lars A på DR Nyheders Facebook-profil i den pt. mest populære kommentar, der er skrevet om den liste over dødshjælpsmedicin, læge Sven Lings har lagt på nettet.

Og Lars er ikke den eneste, der mener at syge mennesker selv skal have lov til at bestemme, hvor langt deres liv skal være.

- Er det etisk korrekt at lade døende mennesker lide til naturen går sin gang?

- Det er sjovt, at vi kan være humane og aflive dyr, som lider, men mennesker nææææhhh nej...

I andres nåde - bundet til en seng

- Mennesker skal tvinges til at lide en for nogen smerte- eller pinefuld død måske endda i en ydmygende tilstand, hvor de er i andres nåde mens de er bundet til en seng, skriver nationens! Knaldhætten i en kommentar her på siden, og af de mere end 18.000 læsere, der har deltaget i debatten, er der et ganske solidt flertal for at Danmark skal gøre som f.ex. Belgien og Schweiz. Og et flertal er endda også parate til selv at hjælpe en person med at dø.

Kunne du hjælpe et andet menneske med at dø? — Ja — Nej Skal det være muligt at få aktiv dødshjælp i Danmark? — Nej — Ja Kunne du hjælpe et andet menneske med at dø? 64.01 % Ja 35.99 % Nej Skal det være muligt at få aktiv dødshjælp i Danmark? 10.35 % Nej 89.65 % Ja

Sven Lings - der har kæmpet for retten til aktiv dødshjælp i adskillige år og også selv hjulpet nogle - har fået kritik fra flere politikere, der mener, at hans liste skal fjernes fra nettet. Men et borgerforslag om at indføre aktiv dødshjælp har foreløbig samlet 1849 støtter - og når det de krævede 50.000, så skal politikerne tage stilling til det i folketinget.

Du kan støtte forslaget her /husk nemID) og i kommentarfeltet, kan du skrive, om du kan forestille dig, at du en dag vil bede om hjælp til at dø?