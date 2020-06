Vil betale fattig mands tandlægeregning

På bare en måned har mere end 50.000 danskere med NemID støttet forslaget om at tandlæger skal være skattebetalt. Et forslag der ville lette suppe-Carstens - og ret mange andres - liv.

- Alt for mange, både unge, ældre og socialt udsatte, får ikke passet deres tænder som man bør.

- Dette fører til dårlig livskvalitet og kan medføre div følgesydomme.

Sådan skriver Anette S i det borgerforslag om skattefinansieret tandlæge, der på under én måned har fået støtter nok til at Folketinget skal behandle - og stemme om - sagen.

Som du ret så sikkert er klar over, så er der en del danskere, der ikke har penge til at gå til tandlægen. Og hvis du ikke er, kan du lige tjekke disse beretninger fra nationens! arkiver:

Anette og Dunja. Privatfoto

En menneskeret at have tænder

Bag forslaget står Annette S, der bl.a. har allieret sig med sin søster Dunja. Og de to er meget opsat på at få forslaget vedtaget:

- Vi er klar til at kæmpe for denne sag, da det er en menneskeret at have tænder.

- Tænder man kan bruge til et godt liv, tænder der ikke gør ondt at tygge sin mad med.

- Der er mange - også i middelklassen - der mener, at det er for dyrt at gå til tandlægen.

- Man skal af med ca. 8000 og helt op til 12000 kr. for en rodbehandling og en krone.

Håbede nødråb blev hørt - det gjorde det ikke

- Og et hul koster mellem 400 til 1600 alt efter om det er en enkel eller flere-fladet hul du har og her er det uden røntgen og bedøvelse, skriver søstrene, der er sammen med to andre kvinder om forslaget, der - hvis det bliver vedtaget - vil kunne hjælpe Carsten, der skrev sådan her til nationen! i november.

- Jeg håber virkelig at mit nødråb bliver hørt nu.

- Jeg tror Københavns Kommune bare vil spare penge på mig.

- Jeg har intet af værdi.

- Jeg har 11.000 i indtægt, og en husleje på 5000 med varme.

Har ikke 80.000 til tre stiftænder

- Og så kan jeg ikke finde de 80.000 kr, som det vil koste at få 3 stifttænder i overmunden og 3 stifttænder i undermunden, så protesten kan sidde fast.

- Og tandlægen siger, at jeg skal betale 3000 bare for den første undersøgelse.

- Det er svært at spise - uden tænder og med ødelagte gummer - og jeg har tabt 14 kilo siden juni.

- Jeg frygter allerede juleaften, hvor jeg kun kan spise suppe.

- Jeg tror helst kommunen vil have, at jeg går helt ned, og bliver sagt op i min lejlighed, og flytter fra København, skrev Carsten, der via nationen! fik at vide, at det ikke kunne passe, at han skulle betale for en undersøgelse, og at han bare skulle henvende sig igen.