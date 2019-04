Vil rette 'fejltagelse': 5000 underskrifter på en dag

- Det er en fejltagelse at tvinge en radiokanal som denne ud af København.

- Kanalen er afhængige af at få gæster i studiet med kort varsel.

- Ved at flytte kanalen begrænses det betydeligt, hvem kanalen kan få ind i studiet – især politiske og erhvervsmæssige magtudøvere og folk, der har stor indflydelse på blandt andet kulturlivet.

Langt væk fra København

Sådan skriver folkene bag et meget populært borgerforslag, der går ud på at pålægge regeringen at ændre medieforliget, så Radio24syv kan bevares og fortsætte, som den er i dag.

Borgerforslaget er stillet af Kåre Traberg Smidt, der er forsvarsadvokat og folketingskandidat for Alternativet, og de tre medstillere er en socialdemokrat, en konservativ og en venligbo.

Et flertal i Folketinget har pålagt dem, der skal drive FM4 fremover, at mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret mindst 110 kilometer fra København - og Radio24syv har af den grund valgt ikke at søge om at forlænge sin sendetilladelse, og public service-kanalen mister dermed sin plads på frekvensbåndet.

Så giver det ikke mening

Radiokanalen mener nemlig ikke, at det giver mening at fortsætte, hvis teltpælene skal rykkes op. Kvaliteten er afhængig af de nuværende værter, og at det er nemt at få gæster i studiet, lyder forklaringen.

Radio24syv blev etableret som led i medieforliget i 2010, hvor det blev besluttet, at det daværende DR P2 skulle opgive sin plads på båndet, der blev sendt i udbud.

Radiostationen drives i dag af selskabet Berlingske People, der har Berlingske Media som hovedejer med en ejerandel på 70 procent.

Flere andre har allerede tilkendegivet, at de vil indgive deres bud for at få sendetilladelsen, hvor der følger 100 millioner licenskroner med om året.

597.000 lyttede 24syv i sidste uge

Det er Dansk Folkeparti, der står bag ønsket om at udflytte radioen, hvilket de øvrige blå partier har lagt stemmer til, og Socialdemokratiet vil ikke ændre på kravet om lokation ved eventuelt magtskifte.

Radio24syv havde ifølge Kantar Gallup 597.000 lyttere i uge 12, heraf lyttede de 48.8 procent også til P1, men hvad siger du?