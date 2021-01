Vildt populær: Tusind tak

- Tusind tak for at ville skrive om det!

- Vi går i 3.w på Frederiksberg Gymnasium.

De studerende skal ikke op i alle eksamener

Sådan skrev gymnasieeleven Rosa Amalie til nationen! i går aftes, et par timer efter at hendes og klassekammeraternes borgerforslag om den kommende studentereksamen havde passeret 15.000 støtter på Borgerforslag.dk. her til morgen er der mere end 25000, der med NemID har støttet sagen, der i al sin grinende enkelthed handler om, at den virtuelle undervisning ikke er lige så god som fysisk undervisning i klassen. Og at det skal kunne ses, når ungdomsuddannelserne planlægger sommerens eksamener:

Forslaget har på under et døgn fået flere end 25000 støtter. Det er voldsomt mange.

Niveauet er sænket

- Årgang 20/21 af studerende elever på ungdomsuddannelserne skal ikke op i alle eksamner.

- Det burde ikke være muligt for gymnasieelever at komme til eksamen i C- og B fag, da meget af pensum er gennemgået virtuelt, hvilket har sænket niveauet på vigtige områder samt hæmmet elevernes motivation og faglige niveau.

- 3.g'erne i år skal have samme vilkår som 3.g'erne sidste år, da årgang 20/21 har modtaget mere virtuelt undervisning end årgang 19/20.

Rosa, Yrsa, Bintou, Salma, Ajshe, Sofie og Hamza

- Forberedelsen til at vælge SRP emne foregår også virtuelt, hvilket går ud over det faglige niveau og gør processen ekstra svær for mange, lyder forslaget fra Rosa, Yrsa, Bintou, Salma, Ajshe, Sofie og Hamza, og hvis du er enig, kan du finde din nemID frem og klikke her.