Wow: Benzin til 8,51 kr. literen

Det vælter ind med støtte til Mortens borgerforslag om benzin- og dieselafgifter. Hvis det bliver vedtaget, skal du betale 8,51 kroner for en liter benzin og 9,30 kroner for diesel

- Min kæreste og mine svigerforældre troede ikke rigtig på, at det her med borgerforslag ville blive til noget.

- Men det må man da sige, det er blevet.

- Alle mine venner og alle, jeg kender, har set det - og støttet.

- Og en del andre.

7700 støtter mandag formiddag - 52.000 støtter torsdag

Sådan siger en overrasket Morten Overgaard Kjeldsen til nationen! om dem voldsomme støtte hans borgerforslag om at fjerne alle afgifter på benzin og diesel har fået. Og de forventninger, hans nærmeste havde, da han skrev til Folketinget for at få det lagt ud.

For på blot to uger er målet på de nødvendige 50.000 underskrifter nået.

Næste stop er derfor Folketinget, der skal stemme om forslaget, der - hvis det bliver vedtaget - vil betyde, at en liter benzin i dag ville koste 8,51 kroner - og en liter diesel 9,30 kroner.

Næsten halvdelen af benzin-prisen er afgifter - og en tredjedel af diesel-prisen. Screenshot fra Drivkraft.dk

Staten hiver milliarder ind på benzinafgift

Der bliver nemlig lagt både CO2-afgift, energiafgift og moms på drivmidler. Faktisk regner staten i år med at få mere end 7 milliarder kr. ind i benzin-afgift.

Det ender fuldstændig galt

