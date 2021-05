19.352 kr. for ikke at arbejde: For lidt

- Det skal altid bedst kunne betale sig at arbejde frem for at være understøttet af fælleskassen.

- Det gælder selvfølgelig også den første tid som ledig.

- Et rigtigt arbejderparti er vel et parti, der letter skatten på arbejde.

- Giv derfor alle danskere i arbejde et løft ved at lette skatten på arbejde.

23.000 kr. er bedre

Sådan skriver Carsten B. i en af de mest populære af de - hold fast - 1200 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om forslag fra SF og Enhedslisten om at hæve dagpengene for arbejdsløse danskere. Partierne peger på, at støtten burde ligge på 23.000 kr. - enten for alle eller også i en periode for dem, der har haft arbejde i to ud af de seneste tre år. Men Carsten er ikke den eneste, der synes, det lyder forkert:

Smart hvis man ikke gider stresse

- Der er alt, alt, alt for mange, der spekulerer i ikke at have et job og i stedet supplerer deres dagpenge med små rengøringsjobs, serverings- jobs.

- Total skridebane, men smart, hvis man ikke gider at stresse og arbejde.

- Gør det i stedet for mere attraktivt at stå op om morgenen. Aflevere børn og tage på arbejde. Og hente børn, skriver Anne P. i en anden kommentar, og Ida F. erklærer sig enig og bruger store bogstaver:

Nogle fuldtidsjob giver mindre

- SÅ HOLDER VI.

- Der er fuldtidsjobs, som ikke giver det samme som dagpenge!!!!!

- Hæv lønnen først, skriver Ida.

Flere peger på, at danske pensionister også kunne trænge til en en forhøjelse, og Erika S. har skrevet denne mail til nationen!:

Pensionister fik latterlig lønforhøjelse

- Da min mand, som er pensionist, sidste gang fik 'lønforhøjelse' for omkring et år siden, fik han ca. 40 kr. mere pr. måned.

- Det var godt nok meget, hvad? Nej, det var latterligt.

- Og nu hører man, de arbejdsløse skal have 4000 kr. mere pr. måned.

- Min mand kan ikke engang gå ud og finde et job, hvor han tjener mere. Det kan de arbejdsløse, skriver Erika, men hvad tænker du?

nationen! har tidligere skrevet om danske fængsler, der mangler personale - selv om de kan tilbyde en løn på mere end 30.000 kr. Og om de mange muligheder, folk der uddanner sig som sosu har.