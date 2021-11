190.000 kr for at passe eget barn

- Vi er trætte af, at løbe panden mod en mur med kommunen.

- Deres skoletilbud vil bremse vores søns udvikling, forværre hans trivsel, fremrykke hans udadreagerende adfærd over for sin mor.

- Så nu har vi taget ham ud af skolen, og nu har han det godt.

Ødelæggende ikke at komme i skole

Sådan skriver Mikkel T, far til en seksårig dreng, der lige nu sidder hjemme, fordi det skoletilbud Frederiksund Kommune mener, han skal have, ikke føles spor rigtigt for hverken skole, familie eller drengen. Faktisk bider drengen sig selv, råber og skriger og ødelægger ting, når han er i skolen.

Seksårig er ond mod mor

Og nu er sønnen så hjemme - selvom forældrene kan vise en underretning fra børnepsykiatrisk afdeling, der, som de læser den, klart peger på, at drengen skal i specialskole/dagtilbud.

Og dermed skriver familien sig på en liste, der de seneste år er blevet længere og længere. For mistrivslen i mange hjem bliver ifølge Sinds landsformand, Mia Kristina Hansen, der har talt med DR Nyheder, tydeligere og tydeligere - fordi og vi har et velfærdssystem, der ikke kan samle op.

Og store konsekvenser at forældre ikke går på arbejde

- Det påvirker en familie meget voldsomt, når barnet ikke kan komme i skole.

- For barnet kan det være ødelæggende for den psykiske trivsel ikke at komme i skole, ikke kunne lære noget, ikke indgå i det sociale liv, og barnet kan blive isoleret og ensomt.

- Det har også store samfundsmæssige konsekvenser, hvis forældre ikke kan komme på arbejde, siger professor Mikael Thastum fra Aarhus Universitet, der leder et projekt om skolevægring, til DR Nyheder.

7036 forældre modtog 1,46 milliard

Hvis ens barn ikke kan gå i den skole, kommunen tilbyder, kan man søge om at få tabt arbejdsfortjeneste. Det er især mødre, der modtager det - man kan få op til 31.936 kr. om måneden - og antallet af modtagere er steget og steget de seneste fem år. Således bruger kommunerne samlet 1,46 milliard kroner på tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse til bl.a. børn med nedsat funktionsevne i 2020. I 2016 var det 'kun' 933 millioner. Forældre, der hjemmetræner deres handicappede børn, og forældre, hvis børn har kræft, kan også modtage støtte.