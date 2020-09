195 i timen: Vil ikke høre noget brok

- Hej.

- Jeg hedder Morten.

- Jeg har siden 2016 murerfirma (MK Byg v/Morten Krabbe som i december 2019 blev til MK Totalbyg ApS).

- Vi holder til i Kibæk. Vi er seks ansatte, hvoraf de to er lærlinge.

De kræver jeg laver en 3F-overenskomst

Sådan indleder Morten K et brev om at være en lille murer mod en stor fagforening – og føle sig uretfærdigt behandlet. Morten forstår ikke, at han skal have bøvl med fagforeningen, nu hvor han betaler en i hans øjne fair løn. Og han synes hele Danmark skal have mulighed for læse, hvordan 3F arbejder. Hans brev – som 3F kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg er medlem af Arbejdsgiverforeningen KA og omfattet af deres overenskomst med Det Faglige Hus. Det er en overenskomst, der er anerkendt af Arbejdsretten.

- Men 3F kræver, at jeg tegner overenskomst med dem. Det vil jeg ikke, da jeg jo allerede har en overenskomst. Det har fået 3F til at lave en blokade, og det betyder blandt andet, at ingen af 3Fs medlemmer må arbejde for mig.

Synes ikke 3F har noget at brokke sig over

- Jeg har vedhæftet en lønseddel fra en af mine medarbejdere, og - som det fremgår af den – er der slet ikke noget at komme efter for 3F.

- Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bruger kræfterne på de steder, hvor der ikke er styr på tingene, i stedet på virksomheder, hvor der er ordentlige forhold.

- Jeg forstår heller ikke at jeg skal hænges ud i den lokale presse som signalere at vi ikke har ordnede forhold.

Herning Folkeblad d. 13. august. Mortens foto

- Jeg håber meget, I vil bringe vores sag, så 3Fs metoder kan komme frem i lyset, skriver Morten, og 3F har bedt lokalafdelingen i Holstebro, om at svare, og det går de således:

3F: Krav om fair vilkår er ikke brok

- Når 3F har indgået overenskomst med Dansk Byggeri om løn- og arbejdsvilkår for f.eks. murerarbejde, så er det vores – og arbejdsgivernes – opgave at sikre den størst mulige udbredelse af overenskomsten.

- Dermed sikrer vi, at der er fair konkurrence på lige vilkår i branchen, uden at virksomhederne skal konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne.

- Vores erfaring siger desværre, at arbejdsgivernes motiv for ikke at tegne en rigtig overenskomst ofte er, at de håber at kunne spare penge – f.eks. på dårlig overarbejdsbetaling mv.

Lang dialog - intet resultat

- I 3F Holstebro tog vi første gang kontakt til Morten Krabbe for mere end to år siden med henblik på at få tegnet overenskomst.

- Desværre førte vores langstrakte forsøg på en dialog om en overenskomst ikke til et resultat.

- Så er næste skridt i den faglige drejebog, at vi fortæller vores medlemmer, at de ikke skal tage arbejde på virksomheden.

- I 3F følger vi dermed fuldstændigt de gældende regler for arbejdsmarkedet og den faglige armlægning mellem arbejdsgivere og medarbejdere, som har været gældende i over hundrede år i Danmark.

Og hvis tingene er OK så tiltræd overenskomsten

- At Morten K. nu lader sig bruge som reklamefigur for Kristelig Arbejdsgiverforening har overhovedet ingen betydning for, at 3F skal forsvare vores medlemmers løn- og arbejdsvilkår.

- Hvis Morten Krabbe virkelig ikke har problemer med at tilbyde sine svende og lærlinge mindst de vilkår, der frivilligt er aftalt i brancheoverenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, så er det jo ingen sag at tiltræde overenskomsten.

- Så kan medlemmer af 3F igen søge arbejde i hans virksomhed, skriver Af Flemming T. Sørensen, formand for 3F Holstebro, men hvad tænker du?