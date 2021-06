20 Kina-pakker på vej: Dorthe i priskoma

Pakker efter 1. juli

Den 1. juli 2021 bliver det dyrere at købe billige varer på nettet i lande uden for EU som fx Kina.

Den såkaldte bagatelgrænse på 80 kroner forsvinder, og det betyder, at varer under 80 kroner købt på nettet uden for EU fremover bliver pålagt moms på lige fod med varer over 80 kroner. De nye momsregler er en del af EU’s nye e-handelspakke, en aftale, som alle lande i EU er blevet enige om. Reglerne skal bl.a. være med til at sikre lige konkurrence mellem virksomheder i og uden for EU.

Selv om der stadig er over en uge til 1. juli, er pakker fra lande uden for EU ofte længe undervejs, og da moms bliver beregnet fra ankomsttidspunktet, kan varer købt før 1. juli alligevel ende med at blive pålagt moms.

Særligt pakker fra Asien kan tit være flere uger undervejs, fra man har bestilt, til man modtager sin pakke, og hvis pakken først ankommer efter 1. juli, skal man betale efter de nye momsregler.

Kilde: Toldstyrelsen