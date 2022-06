20 kroner pr. liter: Først i banken - så på tanken

Hvis du synes, de danske benzinpriser er høje, så glæd dig over, at du ikke er bilejer i Norge

- Det er ufatteligt - og ikke til at tro - at Vedum (den norske finansminister red.) bare sidder roligt og ikke vil gøre noget med de rekordhøje priser.

- Snart må folk tage et forbrugslån for at fylde tanken op.

Op til 30 kroner (22,24 danske kroner)

Sådan siger den norske politiker Roy Steffensen, valgt for Fremskridtspartiet i det norske Storting, til finansmediet E24.no om de benzinpriser, der i går passerede 27 kroner for en liter. Det er 20 danske kroner.

Den norske regering har - ligesom den danske - dog ingen planer om at sætte afgifterne på brændstof ned. Det gør de i Tyskland fra i dag, hvor prisen - hvis selskaberne lader hele afgifts-sænkningen komme bilisterne til gode - vil ligge på cirka 14-15 kroner for en liter.

Sommerrabat: Spar tre kr. pr. liter

Worst-case er sandsynligt

Men selvom nordmændene lige nu betaler det, der ligner verdens højeste pris, så forudser energiekspert Per Magnus Nysveen fra Rystad Energyv, at det bliver endnu dyrere:

– Vi må belave os på en sommer med høje benzinpriser her i Norge.

- Før var det måske et worst case-scenario, men nu er det sandsynligt, at vi enkelte dage og steder i Norge vil ramme 30 kroner pr. liter i sommer, siger Nysveen til E24.no, men hvad siger du?

