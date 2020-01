21-årig klager til kommunen: Skal have hjælp til opvask

nationen! har modtaget et brev fra Marcus, der er 21 år og autist. Han vil gerne have en uddannelse og bo for sig selv – men han har brug for hjælp til bl.a at lære at vaske op. Men den hjælp kommunen yder, er ikke nok mener han.

- For et år siden fik jeg diagnoserne Aspbergers og ADD. Aspbergers er en diagnose under autismespektret.

- Jeg bor i en lille lejlighed i Helsingør, og lige nu går jeg på FGU. FGU er produktionsskolernes og andre uddannelsesforberedende tilbuds efterfølger.

- Jeg drømmer om at blive animator og tegne til fx japanske tegnefilm. Det er noget, som jeg er rigtig god til (se en tegning nedenfor).

- Det er et af kendetegnene ved autisme, nemlig at være supergod til helt specifikke ting.

Kan ikke finde ud af at gøre alle de ting man skal

Sådan indleder Marcus R på 21 år et brev om at have en diagnose og have brug for hjælp – men opleve, at hjælpen slet ikke hjælper. Marcus har skrevet brevet sammen med sin mor, der heller ikke synes at den hjælpe hendes søn får nytter noget – og de prøver nu at skrive til nationen!, for at få fokus op problemet. Deres brev – som Helsingør Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Min autisme og ADD gør (til gengæld), at jeg ikke er kan finde ud af at gøre alle de ting, som man skal kunne, når man er flyttet hjemmefra.

- Alt fra opvask, rengøring, indkøb, til at huske aftaler og styre min økonomi.

- Men jeg vil rigtig rigtig gerne lære det, selvom jeg ved, at det kommer til at tage lang tid.

De har bevilget mig to timer hjælp - men det bliver kun en halv time

- Jeg ønsker mig også en uddannelse som animator og et godt job bagefter.

- På grund af mine diagnoser ved jeg godt, at jeg aldrig opnår dette uden hjælp og særlige hensyn til de forudsætninger der skal til for at jeg fuldføre uddannelsen.

- Men den eneste hjælp jeg får er (på papiret) 2 timers støtte i hjemmet pr uge. Men virkeligheden er bare, at hjælperen ikke er fagligt dygtig nok til at hjælpe mig til at udvikle mig, samt at hjælpen ikke når op på mere end en halv times tid pr uge – ja, mange gange har hjælperen kun været der 10-15 minutter.

- Der skal hjælp til!

- Både til at overskue mine daglige udfordringer på hjemmefronten, men også til at få uddannelse og job. Og denne hjælp har jeg ikke fået fra Helsingør Kommune endnu. Hverken den rigtige hjælp hjemme eller hjælp til at komme videre med en uddannelse.

Totalt ufedt at mine forældre skal behandle mig

- Som det er nu, så må mine forældre hjælpe mig med alt… både økonomisk og alt praktisk.

- Mine forældre er blevet mine behandlere, og det er totalt ufedt og grænseoverskridende for mig.

- Så hvornår kan jeg få hjælp til at få lært at blive selvstændig og også få en uddannelse, Helsingør kommune, skriver Marcus, og i det svar kommunen har sendt til nationen!, er der også små rtegn på, at hjælpen ikke har været helt god nok:

Der kan være forskellige syn på de unges behov

- Målet med den indsats, som vi tilbyder unge over 18 år som Marcus er altid, at de kan klare sig bedst muligt på egen hånd med de kompetencer og forudsætninger de har.

- Det skal vi altid gøre i dialog med den pågældende unge og som regel også forældrene, hvor vi forsøger at finde de bedste løsninger.

- Der kan dog være tilfælde, hvor vi bliver nødt til at afvise nogle af de ønsker, som de unge eller deres forældre kommer med. Eksempelvis fordi det ikke er muligt inden for gældende lovgivning, eller fordi der er forskellige syn på hvilken støtte, der er behov for.

Vi arbejder på at blive bedre til yde den rette hjælp

- Det er dog ingen hemmelighed, at der ofte er tale om svære og komplekse sager, som vi – i lighed med alle andre kommuner, ser en stor stigning af i disse år.

- Derfor er det også et område, hvor vi løbende arbejder på at blive bedre til at yde den rette hjælp.

- Eksempelvis blive bedre til at koordinere mellem de forskellige instanser i kommunen og være opdateret på den nyeste viden om, hvilke indsatser, der virker, skriver Helsingørs chef for Center for Særlig Social Indsats, Pernille Madsen, men hvad tænker du?